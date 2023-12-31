《戀人》南宮珉奪MBC大賞！李世榮、安恩真雙登視后　哽咽提憾事

謝金燕不怕卡莉怪妞、JESSI來台跨年！低調現身高雄彩排：不能輸

▲姐姐謝金燕不怕卡莉怪妞、JESSI等多位日韓大咖明星來台跨年，昨晚低調現身彩排時，還充滿信心地喊話：「不能輸！」（圖／民視提供）
▲姐姐謝金燕不怕卡莉怪妞、JESSI等多位日韓大咖明星來台跨年，昨晚低調現身彩排時，還充滿信心地喊話：「不能輸！」（圖／民視提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

2024高雄跨年晚會將在今（31）日晚間登場，由「姐姐」謝金燕壓軸登場，也是她睽違6年再度登上高雄跨年舞台。面對今年超多日本、韓國藝人，包含卡莉怪妞、JESSI、華莎、以及金世正等等，姐姐完全不怕，在昨晚彩排時喊話「不能輸！」此外，她還預告將帶來籌備多時、前所未有的震撼演出，讓大家見識台灣「百變女神」的厲害。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「姐姐」謝金燕今年擔綱高雄跨年晚會倒數前的壓軸演出，昨晚也與舞群們低調彩排，為了呈現完美的舞台做足萬全準備。面對日、韓藝人來台，紛紛搶攻跨年，謝金燕則充滿信心，向大家喊話「不能輸！」

▲謝金燕。（圖／民視提供）
▲謝金燕睽違6年再度降臨高雄跨年，為了呈現完美舞台，努力彩排。（圖／民視提供）
昨晚多組藝人包括玖壹壹、滅火器、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、PINK FUN等豪華又堅強的卡司接力登台彩排，大批粉絲們不畏陣雨，出動相機、應援手幅瘋狂尖叫。Ozone的粉絲更拉開大幅紅布條為偶像加油，現場氣氛熱到最高點。

無法到跨年現場同樂的朋友，市府貼心推出全程直播轉播服務，通路橫跨電視、網路、串流平台、廣播。晚間6:15開始，LINE TODAY、陳其邁市長/高雄市政府/高雄旅遊網、等臉書粉專、民視綜藝娛樂YouTube頻道全程直播，晚間6:30正式播出，觀眾可透過中華電信MOD、Hami Video、民視第一台、高雄廣播電臺FM94.3、HitFM90.1高屏廣播電台一起跨年，民視無線台也將於晚間10點加入轉播，邀請大家線上狂嗨倒數迎新年。

▲（圖／民視提供）
▲玖壹壹健志現身高雄彩排，也是他們出道以來，首次在高雄唱跨年。（圖／民視提供）
2024高雄跨年晚會卡司有謝金燕、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、康士坦的變化球、大象體操等，還有來自泰國超人氣混血歌手Jeff Satur羅杰夫海外跨年首秀。倒數後還有超過7千發、長達240秒的跨年花火，再搭配搖滾天團Coldplay神曲〈A Sky Full of Stars〉，也掀起攝影愛好者搶拍。

市府提醒，跨年會場周邊沒有汽車停車位，千萬不要開車來，搭乘大眾運輸到會場最快最便利，只要搭捷運紅線至凱旋站3號出口，依沿途指示就能輕鬆抵達會場，跨年夜捷運紅線將加密3分鐘一班、橘線6分鐘一班，並延長營運至凌晨2時，歡迎大家多加利用大眾運輸一起跨年。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
▲（圖／民視提供）
▲鼓鼓和蕭秉治將組成限定團體，給高雄跨年帶來驚喜。（圖／民視提供）

跨年倒數！JESSI放話：晚上會辣到噴火　卡莉怪妞抱病上場超敬業

全面戒備跨年夜！德國柏林動員4000警力　「歷年最大規模」防衝突

直奔跨年戰場！5項備戰措施要到位　少一步恐「心臟揍停」

跨年夜喝酒小心宿醉！營養師曝「解酒大絕招」　整晚清醒到元旦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選