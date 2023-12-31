謝金燕不怕卡莉怪妞、JESSI來台跨年！低調現身高雄彩排：不能輸

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昨晚多組藝人包括玖壹壹、滅火器、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、PINK FUN等豪華又堅強的卡司接力登台彩排，大批粉絲們不畏陣雨，出動相機、應援手幅瘋狂尖叫。Ozone的粉絲更拉開大幅紅布條為偶像加油，現場氣氛熱到最高點。
無法到跨年現場同樂的朋友，市府貼心推出全程直播轉播服務，通路橫跨電視、網路、串流平台、廣播。晚間6:15開始，LINE TODAY、陳其邁市長/高雄市政府/高雄旅遊網、等臉書粉專、民視綜藝娛樂YouTube頻道全程直播，晚間6:30正式播出，觀眾可透過中華電信MOD、Hami Video、民視第一台、高雄廣播電臺FM94.3、HitFM90.1高屏廣播電台一起跨年，民視無線台也將於晚間10點加入轉播，邀請大家線上狂嗨倒數迎新年。
2024高雄跨年晚會卡司有謝金燕、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、康士坦的變化球、大象體操等，還有來自泰國超人氣混血歌手Jeff Satur羅杰夫海外跨年首秀。倒數後還有超過7千發、長達240秒的跨年花火，再搭配搖滾天團Coldplay神曲〈A Sky Full of Stars〉，也掀起攝影愛好者搶拍。
市府提醒，跨年會場周邊沒有汽車停車位，千萬不要開車來，搭乘大眾運輸到會場最快最便利，只要搭捷運紅線至凱旋站3號出口，依沿途指示就能輕鬆抵達會場，跨年夜捷運紅線將加密3分鐘一班、橘線6分鐘一班，並延長營運至凌晨2時，歡迎大家多加利用大眾運輸一起跨年。
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