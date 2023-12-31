有喝有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持cama、茶湯會聯名「最靈驗月老」

我是廣告 請繼續往下閱讀
迎接2024，連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用象徵「富桂」與「圓滿」的台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。過年應景兩款限定飲品，即日起於全台 cama café 街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，1月23日前可享嚐鮮「折扣 10 元」優惠。
而有求 Bean 應的「Bean so Lucky」春節禮盒，最特別之處，莫過於收入 2 只由 cama café 與大甲鎮瀾宮合作打造的「聖杯」，在金屬杯身印上大大的聖杯字樣，金光閃閃、瑞氣千條。搭配熱銷經典「巧克力王子」風味，濾掛式及浸泡式咖啡共 10 包，綿密深邃的黑巧克力口感與焦糖帶著微苦的甜香，新春餘韻回甘。
「Bean so Lucky」春節禮盒即日起正式於全台 cama café 門市（含豆留系列旗艦店）販售，每盒節慶價 699 元；於手機下載 cama café APP 並完成註冊成為會員，可享會員優惠價 1 盒 649 元，購買兩盒再享二入優惠價 1200 元。
📌茶湯會聯名台中樂成宮月老！「桃花朵朵杯」甜賜良緣
茶湯會則聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老，推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」，杯子上面設計有紅線、桃花、燕子、擲筊等象徵帶來好緣分的元素，還規劃了手寫留言處，讓大家在新的一年可以勇敢說愛。
新年1月1日至2月16日更舉辦「甜賜良緣 傳情意」活動，在「桃花朵朵杯」上寫下告白文字，並於活動網站上傳照片，即可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎，還有機會獲得最大獎茶湯會會員點數1000點（價值1000元）；2月1日起於茶湯會門市單筆消費滿168元，再加碼限量贈送茶湯會x樂成宮月老「甜賜良緣」紅包袋。
茶湯會延續冬季大獲好評的「桂馥茶香」，升級再推出「金桂觀音拿鐵」與「金桂觀音拿鐵珍珠」新品，將半發酵的焙火鐵觀音茶香、搭配甜香桂花釀，再結合滑順奶香，堪稱招牌飲品「觀音拿鐵」的創意升級版，收服奶茶控們。