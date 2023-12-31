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有喝有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持cama、茶湯會聯名「最靈驗月老」

▲有喝有保庇！cama café攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持「富桂好韻」咖啡飲品，與放有「聖杯」的春節禮盒；茶湯會則聯名台中樂成宮月老推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」。（圖／cama café 提供）
▲有喝有保庇！cama café攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持「富桂好韻」咖啡飲品，與放有「聖杯」的春節禮盒；茶湯會則聯名台中樂成宮月老推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」。（圖／cama café 提供）

記者蕭涵云/綜合報導

有喝有保庇！連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮，請出媽祖加持「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」限定飲品與放有「聖杯」的「Bean so Lucky」春節禮盒；茶湯會則聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」、以及升級「金桂觀音拿鐵」新品。

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📌大甲鎮瀾宮媽祖加持cama café
迎接2024，連鎖咖啡品牌 cama café 再度攜手大甲鎮瀾宮媽祖加持，選用象徵「富桂」與「圓滿」的台灣在地桂圓結合咖啡，推出期間限定飲品「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」。過年應景兩款限定飲品，即日起於全台 cama café 街邊店門市（不包含豆留系列旗艦店）販售，1月23日前可享嚐鮮「折扣 10 元」優惠。

▲cama café再度攜手大甲鎮瀾宮，請出媽祖加持春節飲品。（圖／cama café 提供）
▲cama café再度攜手大甲鎮瀾宮，請出媽祖加持春節飲品。（圖／cama café 提供）
而有求 Bean 應的「Bean so Lucky」春節禮盒，最特別之處，莫過於收入 2 只由 cama café 與大甲鎮瀾宮合作打造的「聖杯」，在金屬杯身印上大大的聖杯字樣，金光閃閃、瑞氣千條。搭配熱銷經典「巧克力王子」風味，濾掛式及浸泡式咖啡共 10 包，綿密深邃的黑巧克力口感與焦糖帶著微苦的甜香，新春餘韻回甘。

▲媽祖加持cama café「Bean so Lucky」春節禮盒，有求 Bean 應。（圖／cama café 提供）
▲媽祖加持cama café「Bean so Lucky」春節禮盒，有求 Bean 應。（圖／cama café 提供）
「Bean so Lucky」春節禮盒即日起正式於全台 cama café 門市（含豆留系列旗艦店）販售，每盒節慶價 699 元；於手機下載 cama café APP 並完成註冊成為會員，可享會員優惠價 1 盒 649 元，購買兩盒再享二入優惠價 1200 元。

▲cama café春節推出「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」；以及Bean so Lucky 春節禮盒節慶價每盒 699 元。（圖／cama café 提供）
▲cama café春節推出「富桂好韻美式」與「富桂好韻拿鐵」；以及Bean so Lucky 春節禮盒節慶價每盒 699 元。（圖／cama café 提供）
📌茶湯會聯名台中樂成宮月老！「桃花朵朵杯」甜賜良緣
茶湯會則聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老，推出甜賜良緣「桃花朵朵杯」，杯子上面設計有紅線、桃花、燕子、擲筊等象徵帶來好緣分的元素，還規劃了手寫留言處，讓大家在新的一年可以勇敢說愛。

▲茶湯會聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老！推出「桃花朵朵杯」甜賜良緣。（圖／春水興業集團提供）
▲茶湯會聯名「全台最靈驗」台中樂成宮月老！推出「桃花朵朵杯」甜賜良緣。（圖／春水興業集團提供）
新年1月1日至2月16日更舉辦「甜賜良緣　傳情意」活動，在「桃花朵朵杯」上寫下告白文字，並於活動網站上傳照片，即可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎，還有機會獲得最大獎茶湯會會員點數1000點（價值1000元）；2月1日起於茶湯會門市單筆消費滿168元，再加碼限量贈送茶湯會x樂成宮月老「甜賜良緣」紅包袋。

▲金桂觀音拿鐵新品，街邊店75元、百貨80元。（圖／春水興業集團提供）
▲金桂觀音拿鐵新品，街邊店75元、百貨80元。（圖／春水興業集團提供）
茶湯會延續冬季大獲好評的「桂馥茶香」，升級再推出「金桂觀音拿鐵」與「金桂觀音拿鐵珍珠」新品，將半發酵的焙火鐵觀音茶香、搭配甜香桂花釀，再結合滑順奶香，堪稱招牌飲品「觀音拿鐵」的創意升級版，收服奶茶控們。

▲喝新品還可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎活動。（圖／春水興業集團提供）
▲喝新品還可參加「台中樂成宮月老御守」抽獎活動。（圖／春水興業集團提供）

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