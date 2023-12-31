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皮膚發炎、搔癢、老化纏身　美女醫1招為孩子把關空氣

▲皮膚發炎、搔癢、老化纏身　美女醫1招為孩子把關空氣
▲皮膚發炎、搔癢、老化纏身　美女醫1招為孩子把關空氣

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】根據世界衛生組織（WHO）發布資料顯示，全球醫療負擔有12%來自於環境中的危險因子，其中空氣污染高居首位[i]。茂盛醫院皮膚科主任「皮皮醫師」鍾佩宜表示，許多皮膚疾病與空氣中污染物、細懸浮微粒有關[ii]，因此除了積極治療，也建議患者留意環境空氣品質。

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鍾佩宜表示，每天接觸許多異位性皮膚炎、慢性濕疹、蕁麻疹患者，雖然多數患者在藥物治療、加強皮膚保養、調整生活作息後能獲得改善，但依舊有些患者很難擺脫慢性發癢的問題。而這些疾病也陸續被證實與空氣中污染物、細懸浮微粒有關。

心臟病、肺癌、呼吸道疾病　皆與空汙相關

疾病不僅與飲食相關，更不能小看空氣中看不見的物質對身體的危害。如中風、心臟病、肺癌、呼吸道疾病已經是目前公認與空氣中的細懸浮微粒有關的健康問題。其實不難理解，人們每分每秒都在呼吸，吸到肺部的氣體、細懸浮微粒等等，都可能在肺泡被吸收。

根據2023年一篇系統化文獻回顧，評估了將近520萬個異位性皮膚炎患者後發現，接觸特定的空氣污染物（包括PM2.5、PM10、二氧化氮、和二氧化硫）與異位性皮膚炎就診有關[iii]

目前認為空氣中看不到的過敏原、污染物會引起皮膚發炎、搔癢、屏障功能降低。除了導致皮膚病，也會加速皮膚老化，長期暴露在這些污染物中會讓自由基堆積，導致皮膚色素沈澱、斑點問題[iv]

居住市區煙味多　為家中孩子把關空氣品質

由於居住在市區，皮皮醫生常被不知從哪竄出的煙味影響。身為家中有小孩的媽媽，更加在乎空氣是否純淨，「除了積極治療，我也會建議患者更加在意自己所長待、居住的環境，例如加設空氣清淨機，改善室內循環，亦能於出門前查詢空氣品質，減少環境中過敏原、污染物的暴露。」

她分享，空氣清淨機對於提升室內空氣品質、保護人體健康、改善生活品質有它重要的角色。無論在個人居住空間或公共場所，可創造一個清新、健康和舒適的生活環境。





 
[ii] Abolhasani R, Araghi F. The impact of air pollution on skin and related disorders: A comprehensive review. Dermatol Ther. 2021 Mar;34(2):e14840.

Li J, Song G. The differential impact of air pollutants on acute urticaria and chronic urticaria: a time series analysis. Environ Sci Pollut Res Int. 2023 Feb;30(6):14656-14662. 

[iii] Fadadu RP, Chee E. Air pollution and global healthcare use for atopic dermatitis: A systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 Oct;37(10):1958-1970. 

[iv] Schikowski T, Krutmann J. [Air pollution (particulate matter and nitrogen dioxide) and skin aging]. Hautarzt. 2019 Mar;70(3):158-162.



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60358

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