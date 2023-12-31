▲皮膚發炎、搔癢、老化纏身　美女醫1招為孩子把關空氣

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心臟病、肺癌、呼吸道疾病 皆與空汙相關疾病不僅與飲食相關，更不能小看空氣中看不見的物質對身體的危害。如中風、心臟病、肺癌、呼吸道疾病已經是目前公認與空氣中的細懸浮微粒有關的健康問題。其實不難理解，人們每分每秒都在呼吸，吸到肺部的氣體、細懸浮微粒等等，都可能在肺泡被吸收。
根據2023年一篇系統化文獻回顧，評估了將近520萬個異位性皮膚炎患者後發現，接觸特定的空氣污染物（包括PM2.5、PM10、二氧化氮、和二氧化硫）與異位性皮膚炎就診有關[iii]。
目前認為空氣中看不到的過敏原、污染物會引起皮膚發炎、搔癢、屏障功能降低。除了導致皮膚病，也會加速皮膚老化，長期暴露在這些污染物中會讓自由基堆積，導致皮膚色素沈澱、斑點問題[iv]。
居住市區煙味多 為家中孩子把關空氣品質由於居住在市區，皮皮醫生常被不知從哪竄出的煙味影響。身為家中有小孩的媽媽，更加在乎空氣是否純淨，「除了積極治療，我也會建議患者更加在意自己所長待、居住的環境，例如加設空氣清淨機，改善室內循環，亦能於出門前查詢空氣品質，減少環境中過敏原、污染物的暴露。」
她分享，空氣清淨機對於提升室內空氣品質、保護人體健康、改善生活品質有它重要的角色。無論在個人居住空間或公共場所，可創造一個清新、健康和舒適的生活環境。
[i]https://www.who.int/news/item/10-10-2023-monitoring-air-pollution-levels-is-key-to-adopting-and-implementing-who-s-global-air-quality-guidelines
[ii] Abolhasani R, Araghi F. The impact of air pollution on skin and related disorders: A comprehensive review. Dermatol Ther. 2021 Mar;34(2):e14840.
Li J, Song G. The differential impact of air pollutants on acute urticaria and chronic urticaria: a time series analysis. Environ Sci Pollut Res Int. 2023 Feb;30(6):14656-14662.
Li J, Song G. The differential impact of air pollutants on acute urticaria and chronic urticaria: a time series analysis. Environ Sci Pollut Res Int. 2023 Feb;30(6):14656-14662.
[iii] Fadadu RP, Chee E. Air pollution and global healthcare use for atopic dermatitis: A systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023 Oct;37(10):1958-1970.
[iv] Schikowski T, Krutmann J. [Air pollution (particulate matter and nitrogen dioxide) and skin aging]. Hautarzt. 2019 Mar;70(3):158-162.
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60358
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