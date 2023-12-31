「李善均還來不及戰鬥就倒下了」　《D》社：他也是勒索案受害者

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報導寫著：「李善均以毒品嫌疑人身分生活了71天，另一方面，他已經連續105天受到威脅。李善均盡最大努力洗刷毒品指控，誠實地參與搜索、扣押、兩次以上的取證和三次傳喚調查，警方使用了一切科學方法，但結果是否定的。當警方無法提供客觀證據時，他們只看金烏的嘴（意指烏鴉嘴）。」
《D》社表示，李善均既是毒品案的嫌疑人，也是勒索案的受害者，「然而，他僅以嫌疑人的身分生活了71天，難道社會大眾只記得他疑似吸毒嗎？吸管甚至吸入了結果呈現陰性的事實」、「李善均還來不及戰鬥就倒下了！71天裡，他過著毒品犯罪嫌疑人的生活，而不是敲詐勒索的受害者。」
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