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「李善均還來不及戰鬥就倒下了」　《D》社：他也是勒索案受害者

▲《D》社為李善均發聲。（圖／美聯社）
▲《D》社為李善均發聲。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓影帝李善均日前因為不堪涉毒案壓力，留下遺書後在車內尋短身亡，享年48歲，29日喪禮圓滿結束，骨灰安放京道廣州市的三星開發公園墓地，韓媒《Dispatch》（簡稱D社）今（31）日以大篇幅報導批評警方的人謀不臧，並替李善均發聲：「他既是毒品案的嫌疑人，也是勒索案的受害者。」感嘆李善均還來不及為自己奮戰就先離開人世。

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▲李善均骨灰安放京道廣州市的墓園。（圖／美聯社）
▲李善均骨灰安放京道廣州市的墓園。（圖／美聯社）
《D》社今天以「他是勒索的受害者...李善均嫌疑71天」為標題，依照各項證據和事實，詳細還原李善均事件的來龍去脈，特別強調李善均驗尿液、頭髮和腳毛的結果都證明他體內沒有任何毒品反應，以及遭酒店女勒索3.5億韓元（約900萬元新台幣）封口費的控訴，還有他瞞著掌管家中財物的老婆，四處奔波借錢的內幕。

▲李善均27日被發現陳屍臥龍公園一輛車裡。（圖／美聯社）
▲李善均27日被發現陳屍臥龍公園一輛車裡。（圖／美聯社）
報導寫著：「李善均以毒品嫌疑人身分生活了71天，另一方面，他已經連續105天受到威脅。李善均盡最大努力洗刷毒品指控，誠實地參與搜索、扣押、兩次以上的取證和三次傳喚調查，警方使用了一切科學方法，但結果是否定的。當警方無法提供客觀證據時，他們只看金烏的嘴（意指烏鴉嘴）。」

▲李善均三度被傳喚說明吸毒案。（圖／翻攝自MBC YouTube）
▲李善均無法再為自己的清白提出抗辯。（圖／翻攝自MBC YouTube）
《D》社表示，李善均既是毒品案的嫌疑人，也是勒索案的受害者，「然而，他僅以嫌疑人的身分生活了71天，難道社會大眾只記得他疑似吸毒嗎？吸管甚至吸入了結果呈現陰性的事實」、「李善均還來不及戰鬥就倒下了！71天裡，他過著毒品犯罪嫌疑人的生活，而不是敲詐勒索的受害者。」

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