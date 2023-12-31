科目三創始者是他！高難度「完整版舞步」帥翻 眾嘆：被抖音玩壞
近期各大影音平台上，都能看見「科目三」舞蹈影片，舞者們搭配抖音神曲「一笑江湖」在短短30秒間做出蓮花手、繞圈以及奇異腳步動作，成為新一代洗腦神曲。但卻也有不少人被過度洗版，而開始厭惡這個舞蹈。而近期就有神人挖出科目三創始者，其實是廣西柳州人「朱開紅」，完整版舞蹈更是高難度又帥氣，讓不少網友感慨：「這段表演被抖音玩壞了」。
記者潘毅／綜合報導
現在廣泛在社群平台上流傳的「科目三」舞蹈，起初是由一位熱愛跳舞的廣西柳州男孩朱開紅，因為要參加朋友的婚禮，因此特別準備的一段舞蹈，融合了過去超級流行的太空漫步、默劇、機械舞等成分，組合成一段動感十足的 popping 舞蹈，在台上逗得全場賓客驚呼連連。
起初朱開紅所創造的這段舞蹈，也不叫科目三，而是「快樂的舞步」，最初只在廣西地區小小流行，許多人都會在夜店、 KTV 內來上一段，不過朱開紅所創立的完整舞步難度太高，許多人都只能跳完前30秒就作罷。
至於為何最後這段帥氣的舞蹈會被稱作「科目三」？其實是後續有一位網友在大陸駕駛學校考試，終於通過了科目三，隨即興奮的跳起「快樂的舞步」，而當下其他學員也好奇問這是什麼舞蹈，網友則表示就叫做「科目三」吧，之後意外走紅，短版舞蹈開始瘋傳。
「科目三」爆紅後，逐漸讓許多網友產生審美疲勞，紛紛嫌棄這段舞蹈，但當看到創始者朱開紅的影片後，仍忍不住驚嘆「又是一段被抖音毀掉的舞蹈」、「原版後面難度超高耶，難怪猴子們都只跳前30秒」、「完整版好絲滑，好佩服他的創意，他才是該紅的人啊」、「看了完整的表演後，感覺他一直被模仿，但尚未被超越」。