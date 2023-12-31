泰國前總理盈拉尋求泰王特赦 最快明年可結束流亡回家
泰國法院日前裁決前總理盈拉（Yinglak Shinawatra）瀆職罪不成立，並且撤銷對她的逮捕令，外傳流亡海外多年的盈拉可能在2024年返回泰國，尋求泰王特赦。熟悉泰國政情的人士認為，現在確實是盈拉返泰的最佳時機。
國際中心楊雅婷／綜合報導
前紅衫軍領袖乍杜蓬（Jatuporn Prompan）表示，盈拉有可能在明年返回泰國。 他在接受《曼谷郵報》訪問時指出，按照塔克辛（Thaksin Shinawatra）今年8月返泰後的情況來看，盈拉應可尋求類似的模式回到泰國，「盈拉案的處理程序跟塔克辛一樣，我相信她會在新年後回國。」
現年56歲的盈拉自2017年流亡海外後，未曾再回到泰國，她在今年接受媒體訪問時表達想回家的心願，但她強調「這取決於命運，我會忍受現狀並等待時機。」
泰國資深媒體人巴維（Pravit Rojanaphruk）認為，盈拉明年返回泰國的可能性極高。巴維分析，塔克辛返泰後獲泰王局部特赦，並以住院的方式代替服刑，也未遭到泰國民眾強烈反對，而且現在的泰國政府就是塔克辛一手扶持的為泰黨，盈拉返泰只是時間早晚，而且相關案件應該全身而退。
塔克辛在今年8月22日回到曼谷，結束15年流亡生涯，而且只在監獄關了幾小時，就轉到警察醫院就醫。不久後，塔克辛獲泰王特赦，刑期從8年減為1年，之後又接受骨科手術繼續住院至今。