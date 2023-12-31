泰勒絲登大巨蛋開唱有譜了！1月就會有結果 北市府曝可能時間點
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近期在世界各地進行「The Eras Tour」巡迴演唱會，所到之處都掀起一股「泰勒絲熱潮」，許多國家元首也紛紛喊話，希望她能到當地開唱，日前傳出泰勒絲很有可能來到台灣，台北市長蔣萬安提到會安排泰勒絲在台北大巨蛋舉行演唱會，而今（31）日稍早台北市副市長李四川，再次被問到此事，鬆口提到泰勒絲來台開唱時間，可能會是在明年2月至3月。
記者吳雨婕／綜合報導
李四川表示，台北市政府先前已經與泰勒絲的團隊接洽，將安排天后在台北大巨蛋舉行演唱會，至於詳細的細節，美方會在明年（2024年）的1月8日開會決定，假如雙方達到共識，泰勒絲就很有可能會來台開唱，時間則是落在明年的2月7日至10日的日本場次，以及3月2日至4日的新加坡場次之間。
事實上，台北市長蔣萬安先前就曾表明在14年前於美國看過泰勒絲的演唱會，因此私心希望泰勒絲能在大巨蛋開唱。而其實對於此事，台北市政府先前已聲明，無單位提出演唱會申請。在本月月初時，在台灣代理發行唱片公司環球音樂西洋部回應：「目前尚未接到國外通知有來台開唱的計畫。」
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