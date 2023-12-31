2023年泰國最受關注十大電動車 中國品牌比亞迪奪冠
2023年以來，電動車在泰國越來越受歡迎。路透社報導，泰國的電動車銷量是東協國家中最高，中國品牌的電動車佔比最多，也最受到泰國消費者喜愛。根據Dataset調查顯示，從過去一個月在社群平台的數據來看，在泰國最常被提到的電動車品牌，第一名就是比亞迪。這項調查也和2023年第20屆汽車博覽會（Motor Expo 2023）的數據相符，比亞迪在這次的博覽會拿到最多訂單。
國際中心楊雅婷／綜合報導
電動車在泰國有成為主流的趨勢，銷售量持續攀升，是民眾買新車的首選，而且最受喜愛的，以中國品牌為主，這個現象也在今年的汽車博覽會獲得印證，因為中國品牌比亞迪在活動期間獲得的訂單量最多。
Dataset通過社群平台聆聽工具DXT360，搜集從2023年11月15日至12月16日期間的數據，分析各個電動車品牌在社群平台上被提到的次數排名是否跟2023年汽車博覽會上的訂購數量一致。從調查的這一個月的社群平台數據來看，被提到最多的三個品牌以及參與度最高的品牌一致，全部都是純電動車，比亞迪排名第一，提及次數最多，參與度也名列第一，長安和特斯拉分居第二名和第三名。