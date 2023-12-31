直擊／台北跨年夜爆人潮！信義街頭龜速前進 北捷估運量達230萬
迎戰2024年台北101跨年晚會！適逢連假，信義區從下午開始就湧入人潮，台北捷運預估今（31）日晚間，不含環狀線將有230萬人次的運量，對此北捷除了縮短班距、取消末班車外，也動員共2800名左右的工作人員待命協助疏運，目標在凌晨1時30分至2點完成主要人潮的散場。
記者張志浩／綜合報導
為了參與台北101跨年晚會，下午開始海量人潮湧入信義，走在信義街頭幾乎是龜速前進。台北捷運站務處處長胡正倫也表示，今年跨年和去年一樣都在假日，去年跨年夜北捷總運量大約落在216萬，今年由於疫情進一步解封，可望突破230萬人次，而截至今日下午5點，北捷單日運量也已經超越去年，顯見今年101跨年人潮更加踴躍。
胡正倫指出，北捷平日運量高峰落在週五，大約可到200萬人次，面對多30萬人次的人潮，北捷今日共派出2800名人員在各站上崗，尤其針對重點的國父紀念館、市政府、101、象山等4站，就有460名員工隨時待命。在列車班距上，板南線從晚上7點至凌晨2點，平均班距為2至3分鐘、淡水信義線3分鐘、松山新店線6至8分鐘、中和新蘆線4至5分鐘、文湖線2至3分鐘。
針對人潮眾多的跨年，北捷呼籲民眾「2線進場、3線離場」，進場時利用板南線、淡水信義線，散場時選擇板南線、淡水信義線、松山新店線；散場時也能看到由站長、站務員、司機員及維修員組成「潮天團」，在「市政府站、臺北101/世貿站、象山站、國父紀念館站」等4個車站的7個重要出口制高點，隨時注意旅客的安全，還會說笑話、發送神秘小禮物紓緩等候進站旅客的情緒。