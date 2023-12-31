八三夭台北跨年開唱！新歌〈愛了愛了〉搶先曝光 阿璞認好怕忘詞
搖滾天團八三夭今（31）日晚間「2024台北最HIGH新年城跨年晚會」表演，為華麗的跨年夜晚搶先開唱，帶來超多首經典夯曲，包含〈顛倒世界〉、〈東區東區〉、〈我不需要每一個人都愛我〉、〈想見你想見你想見你〉、intro +〈給想要綻放的人〉、〈致青春〉。此外，八三夭還帶來將在明年發行的新歌〈愛了愛了〉搶先獻給台北。
記者詹鎰睿／台北報導
八三夭唱完台北跨年場唱完後，就要急奔台中趕場，談到今年有沒有遺憾？主唱阿璞表示，唯一的遺憾就是沒在今年發行新專輯，或是抽出時間做新歌，但他預告會在明年1月中會發行新作品，要請歌迷們敬請期待。
新歌〈愛了愛了〉將在今晚獨家獻出，阿璞有些擔心，就怕自己忘詞，趕在表演前不斷練習，「因為真的太新了。」被一旁團員提醒，「可以看一下提詞機啊！」結果還被爆料眼睛不好，看不太到，讓阿璞趕緊解釋，是因為有饒舌的部分才要趕快背熟。
談到明年新希望，阿璞開玩笑地說，看看能不能在大巨蛋開唱，舉辦巡迴演唱會。至於被問到會不會在2024年完成人生大事或是成家立業，阿璞猶豫了一下，「如果要成家的話，會再跟大家說」，坦言目前沒這規劃，認為一切還很難說。
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