T1／台啤雲豹120:113擊敗戰神！蔣淯安缺陣 高錦瑋狂砍23分9助攻
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今（31）日在台北和平籃球館客場靠洋將威廉斯（Devin Williams）攻下全場最高的32分11籃板，加上全隊共有5人得分上雙，終場隊以以120：113擊敗臺北戰神，奪本季第2次三連勝，總教練歐森（Michael Olson）說：「勝利關鍵在第三節我們展現出堅強防守，第四節進攻執行又很出色，這些都幫助我們贏得這場勝利。」
記者黃建霖/綜合報導
此場比賽雙方形成激烈拉鋸，上半場打完以63比63平手，第三節雲豹加強防守，讓戰神2分球投籃命中率下滑至僅剩4成，雲豹則是靠著高錦瑋單節攻下10分拉開比數，他此戰投進5顆三分球、全場攻下23分，也是球隊獲勝功臣之一，小高表示，在決勝節對方團隊針對性地限制了克羅馬(Lasan Kromah)接球機會，因此我們嘗試兩人小組配合，成功創造得分機會，才能在第三節成功拉開比分。
以23分10籃板7助攻8抄截繳出全能數據的克羅馬說：「我只專注於我的角色，來幫助我們球隊取勝，團隊中每個人都能出色地完成自己的任務，展現出團隊精神，這比個人數據更重要，很開心今天贏得比賽勝利並將連勝的氣勢延續到新的一年。」
本場比賽蔣淯安以及朱億宗因傷缺席，威廉斯32分11籃板2助攻，高錦瑋23分9助攻2籃板，克羅馬23分10籃板7助攻8抄截，林信寬13分2助攻5抄截，李啓瑋13分。