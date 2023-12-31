傑尼斯《紅白》消失！Stray Kids、SEVENTEEN首登場 方燦秀日文
日本NHK跨年節目《紅白歌唱大賽》由有吉弘行、橋本環奈、濱邊美波、高瀬耕造主持，年度重磅表演獨缺「傑尼斯」旗下藝人，今（31）日取而代之的是韓團Stray Kids、SEVENTEEN首登場，Stray Kids隊長方燦更展現誠意大秀日文、炒熱現場氣氛。
記者黃雅琪／綜合報導
韓國JYP娛樂旗下男團Stray Kids與日本人氣女團Perfume，今日一起登上日本NHK跨年節目《紅白歌唱大賽》，首度在該節目亮相的Stray Kids內心感觸滿滿，隊長方燦還大秀日文說：「這是我們第一次參加紅白，會抱著期待的心情，全力以赴加油。」
接著Stray Kids隊長方燦率領成員們Lee Know、彰彬、HAN、Felix、鉉辰、I.N及昇玟，帶來第七張迷你專輯主打歌〈CASE 143〉日文版，鮮肉們穿著黑色勁裝在台上又唱又跳，將氣氛炒到最高點，現場粉絲們也跟著舉起手燈、瘋狂尖叫。
韓國SOURCE MUSIC旗下女團LE SSERAFIM，由隊長金采源、宮脇咲良、許允眞、中村一葉和洪恩採5名成員組成，今日二度登上《紅白歌唱大賽》，帶來招牌歌之一的〈UNFORGIVEN〉日文版，中村一葉現場表演該曲副歌舞蹈，令觀眾忍不住直呼：「實在太可愛！」
另一組首登《紅白歌唱大賽》的男子韓團SEVENTEEN擁有超高人氣，在日本、南韓以及歐美國家都有鐵粉聲援，這回帶來歌曲〈Fallin' Flower〉獻唱，全員換上白色華麗裝扮、變身白馬王子，帶給日本粉絲們不一樣的跨年表演，人氣滿分。
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