PLG／林書豪遭限制只拿15分！國王跨年夜吞3連敗　96:104不敵富邦

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之前兩次對上國王，富邦勇士雖然皆輸，但團隊三分球命中率都超過4成。今天開賽兩隊的外線發揮都不錯，合計命中9顆三分球，其中富邦替補球員張文平該節上場後投進兩記三分、單節轟進8分，幫助富邦以31:27領先。
次節辛特力的三分命中，一度讓球隊領先到雙位數，不過國王靠著牧倫斯、王柏智攻擊禁區，有將分數咬上來。隨著兩隊動作越來越大，國王主帥萊恩激烈抗議被吹技術犯規，雙方互有往來，辛特力攻下15分，曼尼高有9分進帳，富邦58:52暫時領先。
富邦今天讓周桂羽守林書豪，逼迫他在外線做勉強的出手，並使其在進攻端找不到節奏，易籃再戰後，後者單節3投0中沒有得分，國王進攻火力也受到影響，單節只有18分進帳，也讓富邦趁機將領先拉開到14分。
末節國王發起反攻，林書豪飆進三分球、牧倫斯暴扣和林書緯拋投得分，主場軍追到7分差距；但關鍵時刻，林志傑的跳投命中，讓勇士止血。接著國王試圖換上小陣容反撲，但簡廷兆挺身而出，切入上籃，壓制對手反攻氣焰；之後強森在接獲隊友傳球、空接灌籃，國王此役無法再重現上一次交手時的大逆轉戲碼，終場以8分之差落敗。
林書豪今天13投5中，得到15分6助攻4抄截，林書緯得到21分4助攻，曼尼高11分11籃板8助攻。富邦方面，辛特力攻下29分11籃板5助攻，強森14分，簡廷兆15分。