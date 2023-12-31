▲大選倒數！當心你被「空戰」了　10招戰勝選舉症候群

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放下手機！許多民眾以網路做為接收或發送訊息的管道，每逢重要選舉，候選人也都運用網路造勢，因而有選舉「空戰」一說。不少選民「黏」著手機或電視，但永無止盡的滾動和刷新螢幕，可能會讓人不知所措，處於緊和草木皆兵的狀態。過度沉迷新聞和社交媒體，會導致人在關鍵時期的長期心理健康狀況較差。建議規劃一段休閒時間，參加活動，把注意力從政治和不確定的未來中解脫出來，讓自己在這段時間內感覺正常一點。
悲觀無濟於事很難不去關注選舉，但不要過度專注，並不代表最糟的後果就會發生。當人焦慮時，容易對未知的未來感到危機，宛如引發一系列錯誤警報，讓人焦慮、備感威脅。但專家表示，這種想法既沒有根據也無濟於事。
從事快樂且有意義的活動對於不喜歡的選舉結果深感失望，可能會讓人宅在家鬱鬱寡歡，雖然這種反應是普遍的現象，但往往適得其反。建議從事能讓人感到成就感、快樂或有意義的活動，有助大幅減輕這段時間的不快。
別擔心！負面情緒不會一直那麼強烈對選情感到不知所措是正常的，找回注意力有助於度過一整天，不需要用沮喪或虛脫來虐待自己。關注當下正在發生的事情，同時認識到它不是永久性的，可以幫助保持現狀和充滿希望。雖然人們生活在一個獨特而史無前例的時代、面對巨大的壓力和創傷，但人類也往往具有顯著的復原力。
與他人保持聯繫無論身心，孤立會讓一段艱難的時光變得更糟。當人們經歷劇烈的壓力時，如果有社會支持，便能更好地應對。因此，無論與朋友傳訊息告知最新的開票情況，或是明確暫時停止思考當前的事件，請伸出援手並與他人保持聯繫。聆聽流行音樂也是好時機。
保持規律生活保持正常作息、健康飲食與規律運動。做好日常保健，滿足身體基本需求，可以保持人體內部資源獲得充分補充，足以應付高壓時期的狀況。越來越多研究顯示，睡眠不足與許多心理問題密切相關。因此，別在三更半夜滑手機，嘗試睡個好覺吧。
幫助他人也是幫助自己自己都精疲力竭還要去幫助別人，聽起來很奇怪？在大選期間，很多事情是自己無法控制的，例如想加快開票速度、加速國際氣候決議等。但其實，幫助別人有助於提升自己的心理健康，還能提供「控制感」。身體力行幫助他人，既可以為別人帶來好處，也可以提醒自己能以有意義的方式有所作為。因此不妨關心感冒的親友、協助同事完成工作，甚至捐款給需要的團體，打造雙贏局面。
轉換想法找回注意力、放慢呼吸，有助於回歸自我，並減少負面思想冒出。轉換觀點、重新評估自己的狀況也有助於改善現況。例如心理健康課程、認知行為療法、正念冥想等等，民眾可依個人需求選擇適合的資源。
同情自我面對新冠疫情壓力、經濟壓力、社會不公、氣候危機等等，很少人能一直保持最佳狀態。不要給自己太高目標，使出8成力量努力即可，若面臨其他更多壓力的人，可以再輕鬆一點，不要過度努力。沒有人能不受影響地度過大選期間，所以人人都需要善待自己和他人。
尋求專業支援若以上技巧無法明顯改善心理健康，可尋求專耶資源，協助度過這個困難時期，例如自殺防治專線、身心科醫師、心理諮商等等。保持耐心、冷靜與信念是一項艱巨的任務，如果若能順利達成，你會很高興的。
原文出處：Keep calm and carry on – but how? A psychologist offers 10 tips to manage uncertainty and stress around the midterm elections
[i] https://www.cmu-hch.cmu.edu.tw/NewsInfo/NewsArticle?no=2347
[ii] https://web.csh.org.tw/web/cshmagazine/?p=788
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60364
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