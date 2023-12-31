賴清德跨年夜去哪？全場獻唱「賴桑賴桑我愛你」

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賴清德問在場支持者是否有關注辯論會，相信大家可以很清楚分辨，在三組候選人中自己是最認真的，至今已經繞了台灣6遍甚至第7遍，認為這趟選舉自己走得最勤、範圍最大，跟搭檔蕭美琴一起穩健向前。
賴清德也強調，自己跟蕭美琴也是唯一一組推出國政藍圖的候選人，有心要打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣與公義永續的台灣，最後一哩路希望鄉親們能夠幫忙，台灣不能走回頭路，在總統蔡英文這幾年領導下，不僅外交穩健踏實，經濟方面也走對的路，股市持續上漲，前途越走越光明，反觀香港走入中國越來越黑暗。
賴清德更提到，若國民黨執政，服貿協定就會回來，侯友宜甚至說歡迎大陸年輕人來台就業，而進來中國失業率這麼高，台灣將無法承受，更會衝擊社會安定；此外國民黨若執政黑金就會班師回朝。
此外賴清德表示，國民黨從政守護台灣的國防力量也勢必受到影響，軍事採購與國防自主都不用講了，甚至連第一艘國造潛艦海鯤號都有問題。最後賴清德強調，本次選舉一定要贏、非贏不可，國會也一定要贏，大贊謝佩芬絕對是優秀的好人才，台灣要栽培好人才，「用『第二個蕭美琴』接棒蕭美琴！」
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