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賴清德跨年夜去哪？全場獻唱「賴桑賴桑我愛你」

▲在跨年前夕，賴清德今日最後一個行程來到松山替謝佩芬造勢。（圖／記者陳威叡攝，2023.12.31）
▲在跨年前夕，賴清德今日最後一個行程來到松山替謝佩芬造勢。（圖／記者陳威叡攝，2023.12.31）

記者陳威叡／台北報導

今日為2023年最後一天，同時是總統立委大選倒數13天，民進黨總統候選人賴清德今（31）日最後一個行程來到松山區民生公園替立委候選人謝佩芬助選，現場也播放自製歌曲《賴桑》，全場高唱「賴桑賴桑我愛你，姊姊妹妹都愛你」，賴清德上台打趣稱，第一次聽過有人寫歌歡迎他，感受鄉親的熱情，2023年的最後一天，跟大家一起提早跨年，共同許一個心願，「選對的人，走對的路」，這次選戰一定要贏、非贏不可。

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賴清德今日最後一個公開行程安排前往松山區民生公園，大進場時受到支持者熱烈歡迎，上台後全場鄉親高唱自製歌曲《賴桑》炒熱氣氛。賴清德致詞時打趣稱，第一次聽過有人寫歌歡迎他，感受鄉親的熱情，2023年的最後一天，跟大家一起提早跨年，共同打拚許一個新年心願，「選對的人，走對的路」，讓台灣繼續走向國際。

賴清德問在場支持者是否有關注辯論會，相信大家可以很清楚分辨，在三組候選人中自己是最認真的，至今已經繞了台灣6遍甚至第7遍，認為這趟選舉自己走得最勤、範圍最大，跟搭檔蕭美琴一起穩健向前。

賴清德也強調，自己跟蕭美琴也是唯一一組推出國政藍圖的候選人，有心要打造民主和平的台灣、創新繁榮的台灣與公義永續的台灣，最後一哩路希望鄉親們能夠幫忙，台灣不能走回頭路，在總統蔡英文這幾年領導下，不僅外交穩健踏實，經濟方面也走對的路，股市持續上漲，前途越走越光明，反觀香港走入中國越來越黑暗。

賴清德更提到，若國民黨執政，服貿協定就會回來，侯友宜甚至說歡迎大陸年輕人來台就業，而進來中國失業率這麼高，台灣將無法承受，更會衝擊社會安定；此外國民黨若執政黑金就會班師回朝。

此外賴清德表示，國民黨從政守護台灣的國防力量也勢必受到影響，軍事採購與國防自主都不用講了，甚至連第一艘國造潛艦海鯤號都有問題。最後賴清德強調，本次選舉一定要贏、非贏不可，國會也一定要贏，大贊謝佩芬絕對是優秀的好人才，台灣要栽培好人才，「用『第二個蕭美琴』接棒蕭美琴！」

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