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五月天搭客機空降台中！天團吸金3.8億　他自嘲「醜媳婦見公婆」

▲五月天在台中開唱，在開場影片中，五月天搭上由瑪莎駕駛的「25豪華客機」登場。（圖／相信音樂提供）
▲五月天在台中開唱，在開場影片中，五月天搭上由瑪莎駕駛的「25豪華客機」登場。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／台中報導

五月天在出道滿25周年之際，從今（31）日起在台中洲際棒球場，一連6天舉行「#5525 LIVE TOUR 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會」，總共6場演唱會狂吸15萬人，票房3.8億，展現天團魅力。而在Talking時間，瑪莎忍不住自嘲「醜媳婦見公婆」。

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此次開場VCR，五月天搭上由瑪莎駕駛的「25豪華客機」登場，主唱阿信穿上黑色的長風衣外套，乍看之下還以為是機長，他們以嗨歌〈OAOA〉、〈孫悟空〉、〈入陣曲〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈乾杯〉，為跨年場演唱會揭開序幕，在演唱〈傷心的人別聽慢歌〉時，阿信還親密的勾著石頭，引起全場尖叫聲，〈乾杯〉一曲唱畢，五月天跟台下歌迷打招呼。

瑪莎感性的說：「真的是跟大家好久沒見面了，等一下有很多歌，我怕你們站到腿軟，趁現在保留一點體力，因為是新的演唱會跟大家見面，醜媳婦見公婆總是特別緊張。」沒想到一句話隨即被其他4人吐槽，「誰是醜媳婦」、「醜媳婦就是你」，瑪莎不甘示弱回擊：「（醜媳婦）就是除了我之外的其他4個啊！」

▲五月天倫敦開唱。（圖／相信音樂提供）
▲五月天台中開唱。（圖／相信音樂提供）
冠佑則是直言，演唱會開始前5個人都很緊張，也都很興奮，「前兩天都有在彩排，我們今天會拿出最好的狀態！」還沒說完，遭瑪莎回嗆：「所以以前都沒有最好對不對？」幽默互動逗樂全場。阿信則是手拿螢光棒，揮舞繞圈，忍不住自虧：「有人在講話的時候，轉螢光棒會有點沒有禮貌。」怪獸在一旁補充，因為在錄影時，如果看到有人畫圈講話就會越講越快。阿信提到，今天的螢光棒有神奇魔法，會帶領著全場歌迷「回到那一天」。

在演唱會開始前，《NOWnews今日新聞》記者在台中洲際棒球場外，看到許多資深五迷聚在外頭，粉絲們穿著紅色帽T，身旁放著親手繪製的五月天頭像板，上頭有阿信、瑪莎、怪獸、冠佑、石頭，每一位都畫得栩栩如生，該歌迷受訪時笑說原本是要做點歌板，但因為沒買到票，所以只能在場外聽，點歌板也因此變成了應援板。此外，演唱會外頭除了有小吃攤販外，還有醫護站、機動警察局，以及流動廁所，以備不時之需。

▲熱情五迷特別繪製應援板在場外聆聽五月天的演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲熱情五迷特別繪製應援板，在場外聆聽五月天的演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）

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