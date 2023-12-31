2024跨年晚會登場！北捷較去年同期增加10.9萬運量達140萬人次
北市2024跨年晚會今（31）日晚登場，台北捷運持續推「2線搭乘、3線離場」，還安排「潮天團」在101大樓周邊4個捷運站表演與宣導，舒緩旅客等待情緒。台北捷運公司今天19時表示，捷運全線總運量約140 萬人次，較去年同期平均運量增加約 10.9萬。
記者邱新博／台北報導
台北捷運公司表示，、截至19時為止，捷運全線總運量約140 萬人次，較去年同期平均運量增加約 10.9萬；台北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）從16時至19時，運量6.4萬人次，較去年同期同時段平均運量增加約1.3萬人次，目前營運狀況正常。
台北捷運日前說，鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101/世貿站，將視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，旅客應提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。其他車站也會視人潮，適時進行「月台疏導管制」、「收費閘門疏導管制」、「出入口疏導管制」等三級管制。
台北捷運提醒，民眾散場可避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾可由國父紀念館站進站前往國父紀念館站；往內湖、南港地區的民眾可由永春站進站；往淡水、中永和地區的民眾可至信義安和站或象山站進站；新店地區的民眾可從南京三民站進站。