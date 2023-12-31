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五月天台中嗨唱跨年！「Energy驚喜現身」　全場五迷開心瘋了

▲五月天在台中洲際棒球場舉行跨年演唱會，Energy驚喜「現身」。（圖／翻攝自五月天臉書）
▲五月天在台中洲際棒球場舉行跨年演唱會，Energy驚喜「現身」。（圖／翻攝自五月天臉書）

記者吳雨婕／台中報導

五月天近期經歷風風雨雨後，於今（31）日起在台中洲際棒球場開唱，與五迷相會，引人注意的是今年4月在五月天演唱會上，睽違20年合體的天團Energy，日前一度傳出要加入五月天的經紀公司相信音樂，在今天五月天演唱會上的串場影片驚喜「現身」，再次引發猜測。

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五月天的串場影片中，五月天配合主題「回到哪一天」，搭乘「時光機」來到平行時空，假設今天不是五月天的話，各自會是什麼角色，沒想到石頭成了指揮家；冠佑、怪獸竟然變成了嘻哈歌手；阿信則是變成了Energy的一員，驚喜的是Energy在影片中客串，因此Energy一「現身」就引起全場尖叫聲不斷，雙方合體唱跳Energy的經典歌曲〈放手〉，還唱出台詞：「都跟你說了放手。」讓阿信看到後打趣自己：「這個酷，沒想到（我）在另一個世界肢體那麼好。」

▲Energy4月在五月天演唱會上演世紀合體。（圖／相信音樂提供）
▲▼Energy驚喜客串五月天跨年演唱會的串場影片。（圖／相信音樂提供）
▲Energy真的在五月天演唱會上合體。（圖／相信音樂提供）
 
事實上，近日相信音樂多次在社群媒體上傳牛奶、小男孩、書本、昆蟲、鮪魚壽司等圖片，並預告會在2024年1月1日公布，不過種種暗示，似乎都與Energy有關，而如今影片發布，到底Energy是否會加入相信音樂，答案也呼之欲出。



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