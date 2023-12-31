跨年夜快樂前注意！疑染HIV外籍男「來台尋歡」 小商人也出手了
今（31）日是一年一度的跨年夜，即將揮別2023年，迎接嶄新2024。不過YouTube頻道「好機車」的嗩吶就發出新影片提醒，一位疑似染上HIV（愛滋病毒）外國實況主「Harrison」最近來到台灣，他過去就常常在各國與當地女性發生不安全之關係。對此，網紅小商人31日晚間也出手，發文尋人「要讓兄弟請他喝茶」。
記者潘毅／綜合報導
YouTuber「好機車」近期趕出新影片，希望大家可以廣為傳播影片。內容提到充滿爭議的kick平台外國直播主Harrison，特別喜歡跟所有年齡層的女性下手且完全沒有底線，爆出他曾經在泰國與未成年女孩以及跨性別女性發生關係，結果眾多女性中，有一位擁有HIV病毒，過程並沒有任何的防護措施。
小商人今（31）日晚間在臉書發文表示，自己從30日收到很多人傳訊息，表示有這位外籍男子要來台，「台灣對外國人友善是全球知名的，這種想用自己種族優勢的輕浮心態約砲，還偷拍，明知自己有愛滋還要故意傳播的。你各位菜也挑一下，不要什麼垃圾都吃」。
小商人無奈表示：「這個比Covid還嚴重。我知道情人眼裡出西施，不過這種看起來就不怎樣，明顯在美國混不下去所以飛國外搞事，今天是跨年夜，各位快樂請注意，有見到他的行蹤也回報一下，也方便各路兄弟請他喝茶」。