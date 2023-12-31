日本紅白「劍玉挑戰」大出包！第16號成員失手　金氏紀錄一度給過

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《NHK紅白歌唱大賽》的「劍玉世界紀錄挑戰」已經成為每年的固定環節，今年邁入第七屆挑戰，每年都會多增加一人進行挑戰，刷新「最多人連續成功接住劍玉」刷新世界金氏紀錄，今年更有SEVENTEEN成員VERNON等明星參與。
今年的挑戰也出現了驚奇景象，首先是第三位挑戰的諧星就已經失誤，沒有接住劍玉，但規則為前十位藝人失敗可以立即重新開始，現場也立刻重新開始挑戰。
沒想到第二次挑戰開始後，輪到第16位民眾時，他也未成功將劍玉成功接住，過程更直接透過直播傳送到日本全國，不過現場挑戰仍持續進行，最終第128人也就是演歌歌手三山宏也成功接住劍玉，紅白現場金氏紀錄的人員也在鏡頭前宣布挑戰成功，金氏世界紀錄日本官方推特也發文祝賀。
這讓不少日本網友詫異，紛紛質疑明明挑戰已經失敗了，為何還能通過紀錄認證，也有不少人擔憂「16號」民眾現在肯定壓力破表，同時發起為他打氣的發文串聯。金氏紀錄日本官方推特也在稍早宣布：「劍玉挑戰目前仍在與現場驗證人員核實中，目前先將恭賀之貼文刪除」。
最終紅白主持人後續也在節目上宣布：「劍玉金氏世界紀錄看回放確認是失敗」；金氏世界紀錄官方也再度發文致歉：「對於審核時確認錯誤帶給您的困惑，我們深表歉意。我們將盡最大努力防止今後再次發生此類情況」。
其實日本紅白「劍玉世界紀錄挑戰」失敗也非第一次，在2017年挑戰時，也是在開始沒多久，第14號民眾就失手了，當時NHK官方也在X上發文苦笑「三山先生 14號那位失手了啊......之後就聽歌吧...」。