高雄跨年現場驚傳有人持刀？大批歌迷慌張四散、多人推擠跌倒
高雄2024跨年晚會在夢時代時代大道登場，晚間由樂團大象體操演出時，驚傳有人持刀，大象體操演出隨即中斷離開舞台，而台下大批民眾隨即往後撤退，警方獲報第一時間衝進現場處置，有多位民眾因慌張撤退發生推擠，也有民眾不慎摔倒，多人湧進醫護站。
記者鄭婷襄／高雄報導
狀況解除後，主持人浩角翔起也維持現場秩序，要大家不要慌張、推擠，現場隨後演出繼續，大象體操演出完畢也請大家深吸一口氣，不要踩踏、小心安全，語氣難掩緊張；之後上台的鼓鼓呂思緯也坦言，在後台時心情十分忐忑，但相信高雄是有愛的城市，相信大家都會照顧身邊的家人好友。
高市府表示，根據目擊者供稱疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生，也並未發現可疑人士導致民眾受傷，現場已在9點12分已恢復平靜，警方持續釐清中。
針對少數民眾因為推擠造成擦挫傷，現場醫護站人員皆有協助處理中。目前僅剩2位民眾因推擠喘不過氣，經安撫休息症狀改善，觀察中。其餘民眾皆已自行返回跨年晚會現場。
高市府新聞局長項賓和表示，現場清查並未發現持有利器的民眾，狀況已經排除，目前演出節目正常進行中。