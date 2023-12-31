騎在自己爭取的綠園道　李昆澤等候選人覺得很有成就感

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陳其邁表示，今天自己與四位候選人在左營舊城站一起行動，就是要感謝四位候選人對鐵路地下化與綠園道的爭取。陳其邁感謝立委李昆澤，向中央爭取鐵路地下化的建設經費，減輕高雄市政府的負擔；感謝立委許智傑爭取鐵路地下化延伸鳳山；並感謝黃捷與李柏毅兩位議員，在議會提倡、推動綠園道建設。
李昆澤說，今天手舉三民手牌，就是他的目標，讓三民區的發展越來越好、越來越便捷，他過去長期為爭取高雄的交通建設努力，鐵路綠園道橫跨他與許智傑、黃捷、李柏毅四人的選區，全長15.37公里、71.3公頃，經歷了多次的爭取與溝通，才爭取到台鐵無償撥用土地給高雄市，以及42億3400萬元的建設經費。今天看到市長及其他三位候選人可以一起在鐵路綠園道合體，騎車欣賞沿途的景色，李昆澤表示非常有成就感。
李昆澤也感謝陳其邁，鐵路地下化有重要三個階段，第一階段是地下化通車、第二階段是立體化設施拆除，第三階段是綠園道的完成，這都要感謝陳市長的努力。
立委許智傑則說，過去長時間與立委李昆澤一同在立法院，為爭取鐵路綠園道的建設經費與土地努力，現在能夠親身在綠園道上散步、騎車，覺得很欣慰。未來也會持續關注綠園道周遍建設的發展。立委候選人黃捷表示，綠園道橫跨四個人的選區，是市長與立委共同爭取、推動的成果。也讓高雄市容越來越美化。
立委候參選人李柏毅說，今天能夠在綠園道與市長及其他三位候選人一起騎車，有重要的意義，是高雄交通與市容在進步的象徵，非常期待接下來可以與李昆澤等其他三位候選人一起在立法院努力。
騎至終點內惟中心外，陳其邁與四位立委候選人李昆澤、許智傑、黃捷、李柏毅，一同大喊高雄加油，互相勉勵，希望新的一年高雄越來越好，四個候選人都能夠順利當選，懇請鄉親朋友，總統支持2號賴清德，高雄第五選區(三民區苓雅八里)繼續栽培2號李昆澤、第七選區(鳳山)支持4號許智傑、第六選區(鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區)支持2號黃捷、第三選區(楠梓區、左營區)支持4號李柏毅，政黨票請支持6號民進黨。