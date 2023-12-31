高雄跨年現場驚傳有人持刀？大批歌迷慌張四散、多人推擠跌倒

騎在自己爭取的綠園道　李昆澤等候選人覺得很有成就感

▲活動開始前，五人高舉手牌，市長陳其邁舉著高雄站團結守護手牌，象徵率領大家團結守護高雄，2024年迎向勝利。（圖／立委候選人李昆澤競辦提供）
▲活動開始前，五人高舉手牌，市長陳其邁舉著高雄站團結守護手牌，象徵率領大家團結守護高雄，2024年迎向勝利。（圖／立委候選人李昆澤競辦提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市長陳其邁今（31）日偕同四位立委候選人李昆澤、許智傑、黃捷、李柏毅，一同從台鐵左營舊城站外綠園道騎乘腳踏車，沿著綠園道騎至內惟藝術中心外，一起向沿路的市民朋友賀年，展現團結精神。沿途許多民眾看到市長與四位候選人一同騎車問候，也紛紛熱烈給予加油，途中經過綠園道中嶄新的兒童遊戲場，許多正在遊憩的親子也與隊伍熱烈互動，並祝福大家新年快樂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市長陳其邁今天偕同四位立委候選人李昆澤、許智傑、黃捷、李柏毅，一同從台鐵左營舊城站外沿著綠園道騎至內惟藝術中心沿路向市民朋友賀年。（圖／立委候選人李昆澤競辦）
▲高雄市長陳其邁今天偕同四位立委候選人李昆澤、許智傑、黃捷、李柏毅，一同從台鐵左營舊城站外沿著綠園道騎至內惟藝術中心沿路向市民朋友賀年。（圖／立委候選人李昆澤競辦提供）
活動開始前，五人高舉手牌，市長陳其邁舉著高雄站團結守護手牌，象徵率領大家團結守護高雄，2024年迎向勝利。李昆澤手舉三民便捷發展手牌，彰顯著他在三民區推動便捷路網，讓三民有好的發展。許智傑舉著鳳山繁榮進步手牌，代表他持續努力把鳳山帶往繁榮進步的方向。黃捷手舉鼓山宜居樂活手牌，這也正是她上任後要努力將選區推動更加宜居，讓大家快樂生活。李柏毅手舉左營科技未來手牌，除了要將選區打造為科技重鎮外，更是象徵著大家要一同與高雄邁向更好的未來。

▲市長陳其邁與李昆澤等四位候選人一同騎車問候，也紛紛熱烈給予加油。（圖／立委候選人李昆澤競辦）
▲市長陳其邁與李昆澤等四位候選人一同騎車問候，也紛紛熱烈給予加油。（圖／立委候選人李昆澤競辦提供）
陳其邁表示，今天自己與四位候選人在左營舊城站一起行動，就是要感謝四位候選人對鐵路地下化與綠園道的爭取。陳其邁感謝立委李昆澤，向中央爭取鐵路地下化的建設經費，減輕高雄市政府的負擔；感謝立委許智傑爭取鐵路地下化延伸鳳山；並感謝黃捷與李柏毅兩位議員，在議會提倡、推動綠園道建設。

▲李昆澤因戴不上安全帽，地６選區候選人黃捷熱心幫李昆澤繫上，象徵未來立院合作景象。（圖／立委候選人李昆澤競辦）
▲李昆澤因戴不上安全帽，第６選區候選人黃捷熱心幫李昆澤繫上，象徵未來立院合作景象。（圖／立委候選人李昆澤競辦提供）
李昆澤說，今天手舉三民手牌，就是他的目標，讓三民區的發展越來越好、越來越便捷，他過去長期為爭取高雄的交通建設努力，鐵路綠園道橫跨他與許智傑、黃捷、李柏毅四人的選區，全長15.37公里、71.3公頃，經歷了多次的爭取與溝通，才爭取到台鐵無償撥用土地給高雄市，以及42億3400萬元的建設經費。今天看到市長及其他三位候選人可以一起在鐵路綠園道合體，騎車欣賞沿途的景色，李昆澤表示非常有成就感。

李昆澤也感謝陳其邁，鐵路地下化有重要三個階段，第一階段是地下化通車、第二階段是立體化設施拆除，第三階段是綠園道的完成，這都要感謝陳市長的努力。

立委許智傑則說，過去長時間與立委李昆澤一同在立法院，為爭取鐵路綠園道的建設經費與土地努力，現在能夠親身在綠園道上散步、騎車，覺得很欣慰。未來也會持續關注綠園道周遍建設的發展。立委候選人黃捷表示，綠園道橫跨四個人的選區，是市長與立委共同爭取、推動的成果。也讓高雄市容越來越美化。
 
立委候參選人李柏毅說，今天能夠在綠園道與市長及其他三位候選人一起騎車，有重要的意義，是高雄交通與市容在進步的象徵，非常期待接下來可以與李昆澤等其他三位候選人一起在立法院努力。

騎至終點內惟中心外，陳其邁與四位立委候選人李昆澤、許智傑、黃捷、李柏毅，一同大喊高雄加油，互相勉勵，希望新的一年高雄越來越好，四個候選人都能夠順利當選，懇請鄉親朋友，總統支持2號賴清德，高雄第五選區(三民區苓雅八里)繼續栽培2號李昆澤、第七選區(鳳山)支持4號許智傑、第六選區(鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區)支持2號黃捷、第三選區(楠梓區、左營區)支持4號李柏毅，政黨票請支持6號民進黨。

高雄市113年有線電視基本頻道收視費不調漲

昨天郭倍宏到哪裏去了？郭倍宏：去了全國最安全的地方

打造地方特色景點　李昆澤：改善鄉親生活環境是我的責任

最火新雞！「國產火雞肉」美味登陸高雄　民眾開心嚐鮮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選