徐若瑄離婚不孤單！合體黑色餅乾登日本NHK紅白 突破心魔抖1小時
剛宣布離婚的徐若瑄，睽違25年以「黑色餅乾」成員身分，今（31）日晚間重返日本NHK《紅白歌合戰》舞台，合體當年在綜藝節目《火焰大對抗》中一起競爭的團體「口袋餅乾」，在跨年夜帶來特別演出。懼高的徐若瑄為了「彈跳登場」彩排時反覆練習、手抖了1小時，所幸最後突破心魔完美演出。
記者黃雅琪／綜合報導
曾創下驚人佳績的兩大團體多年後再次合作，製作單位特別為他們打造可愛的大型延伸餅乾舞台，由口袋餅乾打頭陣登場，演唱代表作〈Yellow Yellow Happy〉，接著徐若瑄和另外兩位黑色餅乾成員南南見、天山從升降台彈跳帥氣登場，徐若瑄一身個性黑大衣配上潮流辮子頭，和成員一起擺出黑色餅乾又壞又帥的姿態，演唱在TikTok創下超過20億次點擊翻唱的招牌歌曲〈Timing〉，徐若瑄也開心地用中文跟大家打招呼：「大家好，我們是黑色餅乾！」
最後黑色餅乾、口袋餅乾齊聚在主舞台上，合體唱跳〈Timing〉，台下的觀眾都和他們一起跳最原版的〈Timing〉舞蹈，現場氣氛嗨到最高點；再次站上《紅白歌合戰》的舞台，徐若瑄開心直呼：「很感動！和昔日天敵口袋餅乾大和解，一起大合唱跳〈Timing〉，覺得像在做夢！」
準備時間剛好撞期徐若瑄早已安排的家庭旅遊，只能在當天和其他成員一起進行彩排，演唱和舞蹈都沒有難倒她，但在彈跳登場的部分，彩排時卻大卡關！嚴重懼高的徐若瑄，第一次被升降台彈上去時，嚇到尖叫無法唱歌，接著記得唱歌又忘了舞步、忘了6人要同時在台上變裝，讓她十分懊惱，最後黑色餅乾大哥南南見陪她一起抓彈跳時間點，令徐若瑄感動道：「真的很感謝他，陪我一起克服恐懼。」正式演出成功，徐若瑄如釋重負笑說：「我做到了！最後跳得挺高的！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁