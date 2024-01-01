夢時代跨年晚會驚傳持刀原來是這東西　陳其邁：演出正常進行中

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轄區前鎮分局表示，112年12月31日20時59分許該分局接獲報稱夢時代跨年活動現場有人持有利器，立即調派警力趕往查處，惟警方於現場搜尋、查訪，未發現疑似持刀男子。
警方帶回三位現場目擊民眾表示，看見一位年約20幾歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯爭執後拿出一支物品、未作任何攻擊動作，現場民眾便開始往外散場，引發推擠。經警方向目擊者確認，該物品應為原子筆。警方也表示，目前現場狀況已排除，跨年活動節目繼續進行，警方持續加強現場週邊安全維護與交通疏導工作。
陳其邁指出，該事件發生在今晚8點59分，傳出觀眾群裡有兩位男士爭吵，有民眾看到利器，警方隨即進場控制場面並進行盤查，但並沒發現可疑人士。他也強調，後續警方仍持續區塊監控與比對，晚會也在中斷12分鐘後恢復正常，現場加派警力巡護，希望讓民眾玩得開心，安全是晚會最高原則；他同時提到有零星民眾擦傷，包紮後自行離去，但無後送就醫情況。
高市警局長林炎田也證實，經查證現場目擊者莊姓少年描述，目前阿伯和1年輕男子發生有口角，該男子之後拿出1支原子筆，警方正追查以釐清案情，至於口角內容目前還在製作筆錄。
林炎田指出，該案純屬烏龍事件，現場無刀械也無人傷亡。不過，警方也已在晚會現場規畫出九宮格做好維安工作，他也請民眾勿恐慌，也請放心這是一起烏龍事件。
針對網路傳出30多人受傷？現場有血跡？高市府新聞局長項賓和也澄清表示，現場清查並未發現持有利器的民眾，狀況已經排除，目前演出節目正常進行中。