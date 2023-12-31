陳昇唱跨年不讓太太上台！口腔癌術後身體狀況曝光

陳昇於今（31）日在台北國際會議中心舉行第30年的跨年演唱會「望鄉」，演唱會開始前，陳昇接受訪問時被問到今天太太會不會一起上台，陳昇開玩笑表示：「非專業人士請勿到我辦公室。」而他先前被診斷出口腔癌，好不容易終於在開刀後復原，談到身體狀況，他透露醫生建議他明年1月的時候要再到醫院做檢查。
記者吳雨婕／綜合報導
在演唱會開始，被問到大嫂會不會上台演出，陳昇笑說：「今天是專業演出，非專業人士請勿到我辦公室。」媒體也追問陳昇是否期待抱孫，陳昇表示：「有催過，有好消息願意幫忙帶孫。」談到近年一度罹患口腔癌後開刀痊癒，是否還需要回醫院複診？陳昇坦承和醫生已經是好朋友，不過，醫生也建議他，2024年一月的時候，要再去醫院全身檢查。
陳昇一出場身著白色西裝外套，外套上有特製的繪畫手稿跟歌詞創作圖案拼布，深情演唱歌曲〈最後一次溫柔〉拉開序幕，他還特別演唱與故鄉有關的創作三部曲，〈歸鄉〉、〈他鄉〉、〈望鄉〉都一次唱齊，陳昇也表示：「自己的淚點常常是唱到歌詞寫到望著故鄉稻田情景的時候，就會突然情緒很滿。」
陳昇的跨年演唱會一向以其獨特的風格著稱，要唱到特定歌曲才會準備跨年，所以常常有不準時倒數的慣例，在這個特別的時空裡，歌迷們都隨著他在綻放的彩帶中迎接2024的第一分鐘。
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