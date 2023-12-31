安心亞拚全台最辣！360度鏤空戰袍美體失守 自爆「沒穿安全褲」
安心亞今年登上新竹跨年舞台，以未來感十足、乳浪波臀全都露的「虛擬皇后」造型，賣力唱跳近20分鐘，安心亞更放話要挑戰全台最辣，全身都挖空的戰袍，無論是正面還是背面，都辣到讓人不知道眼睛往哪裡擺，且因為戰袍特殊，連私密部位都有鏤空，不僅丁字褲得量身定做，也無法穿安全褲。
記者吳雨婕／綜合報導
每年的跨年秀，安心亞的造型如何突破，已經成為全台觀眾最期待的亮點，繼前年的「黃金奶」，今年她化身「虛擬皇后」，一開場穿著一襲非常規形狀、裙擺極長、多巴胺噴發的亮綠色大衣，領軍6位舞者唱著〈愛得起〉走下階梯，到了必唱曲〈呼呼〉，台上忽然出現6位180公分、比她還嫵媚的變裝皇后，這場「虛擬皇后」PK「變裝皇后」的大秀，舞台上出現13人大陣仗，瞬間將氣氛炒熱到最高點。
唱到嗨點，安心亞脫去外套，演唱〈乖乖牌〉時卻一點都不乖，不僅低胸深溝，腹腰處和大腿、手臂挖空的未來感連身設計，讓她幾乎全身盡露，當〈女孩站出來〉音樂一下，安心亞瞬間撕掉她的熱褲，現場尖叫聲不絕於耳，接著她轉身背對舞台，原來玄機藏在後頭，兩片渾圓的翹臀，大方露出來和台下觀眾打招呼，觀眾情緒沸騰指數爆表。
安心亞坦言今年的造型來自她的構想：「是我自己找reference給造型師看，因為我覺得很辣，想說休息一年，必須跟之前的辣法不一樣。」由於全身上下包括手腳、大腿連身到腰際甚至私密部位附近都有鏤空的設計，她連打底的丁字褲都要量身定做，安全褲也沒辦法穿。
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