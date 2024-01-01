謝金燕瘋了！跨年唱到「衣服全脫光」超辣長腿衝破6萬人直播狂盯
電音天后「姐姐」謝金燕睽違6年再度登上高雄跨年舞台，這次超有誠意，不僅把以往跨年的大型道具通通搬出來，更在現場挑戰即時換裝，還把內衣褲通通丟出來掛著，苗條身材與火辣又撩人的舞姿，讓線上觀看人數衝破6萬人。
記者詹鎰睿／綜合報導
為了這次表演，保密到家的謝金燕，這次把以前飆唱的所有大型道具搬出來，還帶領大家回顧以往的演出，從鋼管、小飛機、鞋子車、巨型恐龍到海盜船，甚至在現場送給觀眾們小恐龍玩偶，迎接明年龍年。
此外，謝金燕還把簡單的更衣室搬上舞台，當場挑戰現場更衣，內衣褲通通丟了出來，立刻引發全場尖叫聲。一連串金曲串燒，包含〈獨一無二〉、〈酸甘蜜甜〉、〈甲你跳舞〉、〈潘朵拉〉、〈含淚跳恰恰〉、〈啊哥哥〉、〈愛來愛去〉、〈笑笑看一切〉再到最後的〈姐姐〉，過程從未冷場。
謝金燕精彩的演出，線上觀看人數衝破6萬人，來到當晚之最，成功讓大家見識台灣「百變女神」的厲害，網友紛紛留言，「只有姐姐能超越姐姐」、「有姊姊就是讚」、「今年這麼強，姐姐明年只能開飛機了」、「高雄收視率第一名了。」
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