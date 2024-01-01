高雄跨年現場驚傳有人持刀？大批歌迷慌張四散、多人推擠跌倒

義大世界跨年煙火湧入6萬人次　流星雨從天而降超震憾

▲義大世界連續15年施放跨年煙火，此次999秒煙火分為四大篇章，每段皆有精彩亮點。（圖／義大世界提供）
▲義大世界連續15年施放跨年煙火，此次999秒煙火分為四大篇章，每段皆有精彩亮點。（圖／義大世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

義大世界跨年煙火秀在2024年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引6萬人到場欣賞。此次跨年為三天連假，義大皇家酒店與義大天悅飯店住房專案、星光宵夜全面完售，除了義守大學主要觀賞區湧入人潮，還有不少人於購物廣場的露天市集近距離欣賞震撼型煙火，人潮從早上一開館就踴入，一路嗨到跨年。

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▲義大世界煙火秀在2024年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引6萬人次到場欣賞。（圖／義大世界提供）
▲義大世界跨年煙火秀在2024年的第一刻，施放999秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引6萬人次到場欣賞。（圖／義大世界提供）
義大世界連續15年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，此次999秒煙火分為四大篇章，每段皆有精彩亮點。「2024新年快樂！」，煙火一開場就採用高規格精密設計，打造超廣角「2024 E-DA」巨型飛字煙火震撼開場，現場觀眾紛紛按下相機快門拍攝新年第一道光芒。接著「幻象變色煙火」登場，夢幻多變的色彩，如同春日百花盛開、祝福新年璀璨繽紛，閃耀精彩！

▲義大世界2024跨年煙火強打主題式設計，閃耀精彩。（圖／義大世界提供）
▲義大世界2024跨年煙火強打主題式設計，閃耀精彩。（圖／義大世界提供）
第一篇章展現煦色韶光，第二篇章則以華麗浪漫震撼全場。一片金黃色的瀑布煙火壯觀輝煌，搭配浪漫流行金曲「如果可以」，感動指數破表。接著F4經典歌曲流星雨響起，最浪漫的時刻來臨，獨家鉅獻的「祈願流星雨煙火」從天而降，是台灣首次，利用無線遙控無人機搭載煙火，在空中定位後施放斜角煙火，完美的弧度如同於夜空中劃出道道流星，邀請現場觀眾與煙火互動，一起許下新年願望！

▲義大世界跨年煙火秀吸引6萬人次到場欣賞。（圖／義大世界提供）
▲義大世界跨年煙火秀吸引6萬人次到場欣賞。（圖／義大世界提供）
義大世界2024跨年煙火強打主題式設計，第三篇章「翱翔之夢展希望 攜手同心迎氣象」完美展現主題式花火。獨家的「展翅煙火」，如同鳳凰般亮麗振翅，希望飛揚，接著笑臉煙火現身夜空，全場歡欣鼓舞，此時「空中芭蕾」開始躍動，朵朵煙花彷彿仙子精靈般翩翩起舞，搭配愛心造型煙火高空綻放，象徵攜手共舞，同心迎接美好新年。

義大世界煙火第四篇章，將整個展演堆疊推升至最高潮，夢幻盛開的閃類煙火，如同繁星閃耀，層層綻放交疊盛開，還有各式小花千輪、錦冠煙火絢麗繽紛，展現新年最歡樂的氣氛，祝福大家2024年幸福平安，與珍愛的人一起享有最歡樂的時刻。

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