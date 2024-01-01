在位超過半世紀！丹麥女王新年演說 宣布將退位交棒給王儲
在位時間超過半世紀的丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II），於跨年當天發表新年演說，宣布將於2024年1月14日退位，由長子、王儲佛瑞德里克（Crown Prince Frederik）繼位。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，83歲的瑪格麗特二世是全球唯一在位的女性君王，於1972年繼位。英國已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）2022年9月辭世後，她成為歐洲在位時間最久的現任君主。
瑪格麗特二世透露，退位是在2023年初接受背部手術後，經過慎重思考做出的決定，認為是時候交棒給下一代，並感謝丹麥人民多年來的支持。
丹麥總理弗雷德里克森（Mette Frederiksen）也感謝女王多年來為民服務，以聲明表示：「瑪格麗特女王是丹麥的縮影，多年來，她用言語和感情詮釋了丹麥作為一個民族和國家的形象。」
與英國王室傳統不同，55歲的丹麥王儲弗雷德里克不會舉行正式的加冕儀式，而是會在哥本哈根的阿美琳堡城堡（Amalienborg Castle）宣布即位的消息。
報導指出，瑪格麗特二世以拒絕使用智慧型手機和網路聞名，她宣稱自己「非常高興」沒有它們。