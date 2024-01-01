馬士基貨輪紅海遇襲！美軍艦、直升機馳援 擊沉3艘胡塞叛軍船隻
丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）的貨輪，12月31日遭葉門胡塞組織（Houthi）以飛彈和小船襲擊，而美國軍艦則在收到遇襲貨輪求援後，派出直升機馳援，擊沉其中3艘胡塞組織的船隻，導致部分船員喪生。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《BBC》等外媒報導，邁入2024年之際，紅海依舊不平靜，胡塞組織的4艘武裝小船在紅海向貨輪「馬士基杭州號」（Maersk Hangzhou）開火，並試圖派人登上該貨輪，雙方距離一度只有20公尺不到，該貨輪試圖回擊，並發出訊號向美國軍艦求援。
收到消息後，鄰近的美國航母艾森豪號（USS Eisenhower）、驅逐艦葛瑞夫里號（USS Gravely）立即派出直升機馳援，並基於「自衛」原因，向隸屬胡塞組織的小船開火，造成其中3艘船沉沒，剩餘1艘則趁亂撤離。
胡塞組織發言人聲稱，事件發生後，有10名組織成員死亡或失蹤，揚言美國在紅海保護外國商船的行動，不會阻止葉門履行其宗教、道德和人道主義義務，會繼續支持巴勒斯坦受壓迫者取得勝利。而美軍和馬士基貨輪則沒有人員因此傷亡。
不過，受到此次襲擊事件影響，日前才宣布恢復紅海航線的馬士基決定，暫停所有船隻穿越紅海48小時。