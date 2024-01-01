跨年星巴克買一送一！CoCo、迷客夏等12大手搖飲料也「買一送一」

2024年行事曆總複習！今年「只有4個連假」　補班日砍到剩這天

▲2024終於到來！今年的連假一共有四個，補班日去年因為太多惹民怨，今年砍到只剩下一天！（圖/記者張嘉哲攝）
▲2024終於到來！今年的連假一共有四個，補班日去年因為太多惹民怨，今年砍到只剩下一天！（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

2024到來！距離去年行政院人事行政總處公告今年行事曆已經過大半年的時間，相信很多人已經對今年的連假、補班日印象都有點模糊，去年因為彈性調整休假太多，導致補班日也倍增，今年也將拿掉許多的彈性調整，補班日砍到僅剩一天！《NOWnews》也特別在新年整理2024行事曆幾大重要QA，帶民眾一次看懂今年的行事曆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡今年的連假有哪些？

2024年的連續假期一共有4個，包括元旦連假3天的現在；接著是農曆春節2月8日至2月14日，一共7天；接著是兒童節及清明節連假4月4日至4月7日，一共4天；以及端午節連假6月8日至6月10日一共3天。

▲2024行事曆出爐，行政院人事總處拍板，將有4個3天以上連假，補班日只剩下一天。（圖／記者潘毅製）
▲2024行事曆出爐，今年一共有4個3天以上連假，分別是元旦連假、農曆春節、兒童節及清明節以及端午節。（圖／記者潘毅製）
🟡今年的補班日有哪些？

去年因為彈性補班的日子太多引起民怨，於是行政院人事行政總處進行調整，今年僅有2月8日（星期四）因為小年夜調整為彈性放假，所以在下週2月17日（星期六）補行上班，其他連假若遇到平日的話也不另行補班，如果需要連休的上班族，必須花自己的特休去達成連休。

▲今年補班日砍到只剩下一天，就是小年夜2月8日的星期四調整放假，改到2月17日禮拜六補班補課。（圖/記者張嘉哲攝）
▲今年補班日砍到只剩下一天，就是小年夜2月8日的星期四調整放假，改到2月17日星期六補班補課。（圖/記者張嘉哲攝）
🟡沒有彈性補班調整的話，今年以往的連假變成怎樣？

像是今年中秋節是9月17日（星期二）、國慶日10月10日（星期四）、228和平紀念日2月28日（星期三），這三天調整成不需要補班補課，因此如果民眾是週休二日的上班族，遇到這天就是直接放假，但是如果想要連休，例如中秋節，就必須請特休假在週一，才有四天連假，如果沒請假，就是週一上班一天就馬上休假一天，週三又再上班，體感上舒不舒服見仁見智。

▲行政院人事總處公布2024年行事曆，其中只有春節需要補假。（圖/行政院人事總處提供）
▲行政院人事總處公布2024年行事曆，其中包括中秋節、國慶日以及228和平紀念日都沒有連假，要自己請特休假才能連休喔！（圖/行政院人事總處提供）
🟡2024請假攻略有哪些？要出國玩必看

農曆春節（2月8日至2月14日）請3天休12天：原定7天假，多請2月5日至2月7日就能變成休12天。   

228和平紀念日（2月28日）請4天休9天：原定1天假，多請2月26日、2月27日、2月29日、3月1日就能休9天。 

清明節（4月4日至4月7日）請3天休9天：原定4天假，多請4月1日至4月3日就能休9天。 

勞動節（5月1日）請4天休9天：原定1天假，多請4月29日、4月30日、5月2日、5月3日就能休9天。 

端午節（6月10日）請4天休9天：原定3天假，多請6月11日至6月14日就能休9天。 

中秋節（9月17日）請4天休9天：原定1天假，多請9月16日、9月18日至9月20日就能休9天。   

雙十節（10月10日）請4天休9天：原定1天假，多請10月7日至10月9日、10月11日就能休9天。 

▲IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天。（圖／IG＠beerich168授權提供）
▲IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天（藍色為使用特休假的部分）。（圖／IG＠beerich168授權提供）

2024年「犯太歲4生肖」出爐！破財不斷恐衰整年　化解方法公開

2024台北跨年「101煙火雪恥成功」！去年對比照曝　最大功臣是它

2024跨年晚會最強MVP出爐！觀眾「答案」超一致：歷史級演出太扯

2024跨年夜5亮點曝！安心亞戰袍最辣　高雄「有人拿刀」變原子筆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選