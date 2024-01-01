2024年行事曆總複習！今年「只有4個連假」　補班日砍到剩這天

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年的連續假期一共有4個，包括元旦連假3天的現在；接著是農曆春節2月8日至2月14日，一共7天；接著是兒童節及清明節連假4月4日至4月7日，一共4天；以及端午節連假6月8日至6月10日一共3天。
🟡今年的補班日有哪些？
去年因為彈性補班的日子太多引起民怨，於是行政院人事行政總處進行調整，今年僅有2月8日（星期四）因為小年夜調整為彈性放假，所以在下週2月17日（星期六）補行上班，其他連假若遇到平日的話也不另行補班，如果需要連休的上班族，必須花自己的特休去達成連休。
🟡沒有彈性補班調整的話，今年以往的連假變成怎樣？
像是今年中秋節是9月17日（星期二）、國慶日10月10日（星期四）、228和平紀念日2月28日（星期三），這三天調整成不需要補班補課，因此如果民眾是週休二日的上班族，遇到這天就是直接放假，但是如果想要連休，例如中秋節，就必須請特休假在週一，才有四天連假，如果沒請假，就是週一上班一天就馬上休假一天，週三又再上班，體感上舒不舒服見仁見智。
🟡2024請假攻略有哪些？要出國玩必看
農曆春節（2月8日至2月14日）請3天休12天：原定7天假，多請2月5日至2月7日就能變成休12天。
228和平紀念日（2月28日）請4天休9天：原定1天假，多請2月26日、2月27日、2月29日、3月1日就能休9天。
清明節（4月4日至4月7日）請3天休9天：原定4天假，多請4月1日至4月3日就能休9天。
勞動節（5月1日）請4天休9天：原定1天假，多請4月29日、4月30日、5月2日、5月3日就能休9天。
端午節（6月10日）請4天休9天：原定3天假，多請6月11日至6月14日就能休9天。
中秋節（9月17日）請4天休9天：原定1天假，多請9月16日、9月18日至9月20日就能休9天。
雙十節（10月10日）請4天休9天：原定1天假，多請10月7日至10月9日、10月11日就能休9天。