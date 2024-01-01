2024年首日最低溫13.3度！「白天防10級強風」 開工日天氣出爐
2024第一天清晨是東北季風最強的時刻，加上中層水氣通過，各地雲量偏多，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，而今（1）日清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的13.3度，不過白天全台各地都不會太冷，中南部高溫也有25度左右。中央氣象署表示，開工日週二清晨仍受到東北季風影響，不過環境偏乾，白天起影響減緩，氣溫也會明顯回升。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象署表示，今天清晨是東北季風最強的時候，溫度上清晨北台灣溫度大約14度至16度，其他地區則是16度至18度，各地雲量偏多，迎風面的基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，西半部及各地山區亦有零星飄雨機率，不過白天開始中層水氣減少，僅剩下西半部以及迎風面基隆北海岸、東半部地區有局部降雨。白天氣溫部分，北台灣17至20度、花東地區約20、21度，中南部24、25度。
除此之外，氣象署清晨也發布「陸上強風特報」，包括桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至10級強陣風；基隆北海岸、嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
至於週二開工日的天氣如何？氣象署表示，週二清晨仍然受到東北季風的影響，天氣還是會比較涼，但是環境偏乾，僅有新竹以南地區易有輻射冷卻作用，局部地區容易出現14到15度的低溫，白天東北季風減弱之後，氣溫會明顯回升，各地都是多雲到晴。
不過，氣象署也表示，週三東北季風會再增強，到時候北部、宜蘭天氣轉涼，降雨範圍也會擴大，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，這波東北季風會影響到週五減弱，但是清晨各地仍然比較涼，白天氣溫才會回升，直到週日東北季風才會再一次增強，屆時要再關注下週天氣。