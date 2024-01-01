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廣末涼子搶當「元旦情侶」！大方扶正小王鳥羽周作：我們要結婚

▲廣末涼子（左）跟廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫，儘管被外界罵翻，他們依然彼此相愛，決定結婚。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作X）
▲廣末涼子（左）跟廚師鳥羽周作（右）雙雙不倫，儘管被外界罵翻，他們依然彼此相愛，決定結婚。 （圖／翻攝廣末涼子IG、鳥羽周作X）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本女星廣末涼子今年6月傳出外遇，最後承認跟法國餐廳「sio」的主廚鳥羽周作發生婚內出軌，她已於7月跟老公Candle JUNE離婚；相隔5個月，日媒在元旦1月1日這天爆出震撼彈，廣末涼子決定扶正小王鳥羽周作，宣布會在2024年內結婚，2人也大方承認：「我們想要在一起。」這也是廣末涼子繼岡澤高宏、Candle JUNE後的第三段婚姻。

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▲鳥羽周作經營的餐廳「sio」至今仍是座無虛席的狀態，天天客滿，貌似並未受到主廚不倫戀形象影響。（圖／翻攝鳥羽周作推特）
▲鳥羽周作是廣末涼子的真愛。（圖／翻攝鳥羽周作X）
廣末涼子跟新男友鳥羽周作不顧外界眼光，致力過幸福生活，根據《體育日本》報導，2人跟友人透露：「2023年是事情很多的一年，但我們希望2024年能成為我們共同生活的開始。」並表示：「我們想要在一起，如果時間合適的話，我們要在2024年結婚。」

報導還指出，鳥羽夫婦原本就打算離婚，只是礙於贍養費、父母權力、財產分配等問題才花了一段時間討論；這段協議離婚的時間，他從未跟廣末涼子斷聯，「他們很尊重彼此的家庭，謹慎的維繫感情，這就是為什麼他們婚外情曝光後，就沒再見過對方」。

至於廣末涼子跟鳥羽周作沒有時間見面，感情又是如何昇華到決定結婚？原來他們是靠寫信以及透過ZOOM視訊等方式「空中戀愛」，2人也保證會在2024年夏天實現結婚目標。

▲廣末涼子到了離婚審判時，才得知Candle June也有外遇，她正在調查丈夫外遇的相關資訊，但要取得過去戀情的證據相當困難。（圖／官方flamme_official_film IG）
▲廣末涼子決定再婚。（圖／官方flamme_official_film IG）
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