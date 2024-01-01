D社元旦情侶連3年失約！記者狂F5重整很煎熬 2024疑因李善均停爆
南韓媒體《Dispatch》（簡稱D社）每年1月1號都會爆出「元旦情侶」，今（1日）目前為止不見相關新聞，但D社卻陸續報導金宇彬以及RIIZE、NCT DREAM等團出國的影音新聞，「D社」、「元旦情侶」等詞再掀討論，看似不會公開今年的CP，若屬實，這也會是D社連續3年失約，眾網猜測應是日前李善均過世緣故不爆料，以此悼念故人。
記者陳雅蘭／綜合報導
D社於2010年成立，創社就先爆出柳海真、金惠秀交往的震撼頭條；隔年2011年也獨家曝光具荷拉跟龍俊亨的戀情；直到2013年元旦放出金泰希與Rain的約會照片後，每年的1月1日就養成公開「元旦情侶」的習慣，2014年的元旦CP為「少女時代」潤娥跟李昇基、2015年《魷魚遊戲》李政宰跟林世玲、2016年金俊秀跟EXID成員Hani；2017年總統改選暫停一次；2018年直接爆出兩對CP：李周妍和GD以及李準與庭沼珉；2019年EXO成員KAI跟BLACKPINK成員Jennie；2020年總統改選暫停第2次；2021年孫藝真跟玄彬；2022年失約；2023年也從缺，疑似因為李鍾碩於2022年12月30日在頒獎典禮上告白「那個人」，D社只好在2022年12月31日提早曝光李鍾碩跟IU的約會照，2人也在當天發聲明認愛。
D社連續多年在1月1日的一大早爆出「元旦情侶」，養成讀者每年元旦的閱讀習慣，但2017年因為總統改選停擺一次，他們也幽默發文向讀者解釋：「由於現在國家動盪不安，這個時候更應該專注於政治新聞，所以2017年1月1日就休息了，雖然我們只是娛樂媒體，但為了國家整體的進步，哪怕能幫上一點小忙我們也會盡力去做。」不過在2022年、2023年D社因故而再也沒爆過「元旦情侶」；加上2023年李善均的離世，D社2024年也有可能不爆料，該「習俗」是否停止亦引起討論。
因為D社每年爆出的藝人相當有分量，讓粉絲年年「期待又怕受傷害」，今不少網友更為了新聞早起，結果卻沒看到報導，表示：「每一分鐘都是煎熬」、「D社上班沒？」、「我早起卻叫我看別的新聞」、「請問新的情侶呢？」最後等到不耐煩，幽默「投降」說：「是我的偶像也沒關係了，快讓我『吃瓜』！」《NOWnews今日新聞》記者因公守著D社網頁重新整理至少3小時，截稿至10點仍不見2024年「元旦情侶」主人公，D社也沒有公告原因。
除了期待喜訊的群眾，部分粉絲則因為D社的報導侵犯藝人私生活，曾上青瓦台請願，要求Dispatch停刊，但政府表示，對於個別媒體的報導，政府不適合介入，若是假的媒體公司，才會透過法律去要求停刊。
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