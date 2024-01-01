元旦連假今收假！國道11地雷路段出爐、國5建議上午9點前出發
今（1）日為元旦連續假期收假日，交通部高公局預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局公布今天11大地雷路段，並呼籲國5北上用路人於上午9時前出發，以避開壅塞時段與路段。
記者李琦瑋／台北報導
高公局指出，昨天全日交通量為100.0百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨天下午國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口、國3北向高原至鶯歌系統，並於19點後恢復行車順暢。至於今日0至5點國道交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日的2.7倍；預估今天交通量為111百萬車公里。
高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為12.9百萬車公里，今日相關疏導措施包括，12至21點封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13至18點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
高公局建議西部國道北向用路人，南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發；國5北向用路人建議於9點前出發，節省寶貴時間。並呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。