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中華職棒／林威助離開中信兄弟首度發聲！婉拒球隊海外發展顧問

▲林威助即將離開中信兄弟，透露自己心情。（圖／中職提供)
▲林威助即將離開中信兄弟，透露自己心情。（圖／中職提供)

記者吳政紘/綜合報導

中信兄弟前總教練林威助，2023年被拔掉總教練一職，並在5月10日之後就「被消失」，他一直忍到2024年1月1日元旦發聲，不但解釋自己兩度婉拒球隊職務，也婉拒海外發展顧問一職，更是感謝辜仲諒董事長，給他機會，離開了中信兄弟，他寫下：「雖然不能讓每個人都喜歡或認同我的做人處事風格
但可說已無愧我心。」顯示出心情。

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2023年對林威助總教練來說，可能是最難忘的一年，即便他擁有2連霸冠軍教頭的頭銜，還是無法避免被撤換的命運，他在5月10日因為沒來球場，首度請假，卻也是最後一次「被請假」，被迫轉任「海外顧問」。

林威助聲明全文如下：

大家好，好久不見
祝大家2024新年快樂
告別2023
也告別中信兄弟
在此分享一下我的想法與近況

自從2021接了總教練後，
我最大的目標就是在有限的時間內，
帶領球隊拿下總冠軍。
兩年來，回顧八場總冠軍賽，
我跟全場一心想求勝的球員及球迷們
一起拿下了勝利，這一路走來的辛酸和苦甜
隨著奪下總冠軍這刻，化為無比的榮耀及感動
尤其看到球迷流下高興激昂的淚水，滿足的離開球場，此生難忘。
將來面對困難的時候，我會想起這段2連霸的歷程，
透過堅持不斷努力來挑戰困境!

在此向辜仲諒董事長致上最深的感謝
沒有他的信任及支持，我將無法走到今天
也感謝高英傑老師在執教過程中給予我的協助及鼓勵
我會永遠記住當初並肩作戰的那些日子
感謝謝長亨前總教練，沒有他的選秀指名，我無法進入中信兄弟
感謝中信球團對我多年來的栽培，
執掌總教練職務期間，與中信兄弟同仁一同拿下兩次總冠軍是我引以為傲的里程碑
也祝福一起參與2連霸的球員、教練團、行政
未來順利

更感謝愛護我的球迷們
一直為我加油、支持我，
我都有聽到，滿滿的感謝
也非常感動。

2018年在引退日的發言中，提及
想透過在日本的經驗來協助台灣棒球環境，培育出更多優秀人才，不論是職棒或代表中華隊，都能有好的表現，這還是我不變的心願

當初會想回台灣，是因為在國外已經18年了，
也想回來陪家人，並對台灣的棒球貢獻所學
所以去年5月份職務的異動後，
個人婉拒球隊海外發展顧問的職務
此在去年與球隊的共同聲明中已表述甚明
也感謝球隊在去年12月中旬另徵詢一個新的職務
但因個人的生涯規劃，故也婉拒球隊提議。
一直以來
我堅持專注在協助提升球員們的專業技術及心理素質
也為球隊取得最終勝利而努力
不論家中母親車禍、登記結婚、孩子出生
都僅短暫探望後即回到球場
甚至自身身體出狀況也都先擺在腦後
無保留的在工作崗位上盡心盡力

雖然不能讓每個人都喜歡或認同我的做人處事風格
但可說已無愧我心
相信，認真了解我的人就會明白我的為人
雖然很多傳言都跟事實背離，
應付流言蜚語、是是非非亦不是我所擅長的
但日後，如有對我及家人任何傷害、不實之言論
我也一定會挺身捍衛

最後再次感謝所有支持我的球迷
以及和我一起拚戰取得2連霸的教練團和球員們

這次的退居幕後雖然無法正式道別，
這段時間我會繼續儲備能量精進自己
滿心期待與大家下次的見面!

林威助提到，自己不但兩次婉拒職務，並且也專注在球場上，透露自己結婚生子，但卻仍奮力在工作，也感謝球迷支持，他表示，「雖然不能讓每個人都喜歡或認同我的做人處事風格，但可說已無愧我心，相信，認真了解我的人就會明白我的為人，雖然很多傳言都跟事實背離，應付流言蜚語、是是非非亦不是我所擅長的，但日後，如有對我及家人任何傷害、不實之言論，我也一定會挺身捍衛。」

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