台鐵局招牌卸下！台鐵公司今改制掛牌、太魯閣號事故家屬將出席

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台鐵局昨晚舉辦音樂會，由台鐵員工的小提琴協奏曲展開序幕，眾人哼唱3首懷念歌曲「月亮代表我的心」、「奇異恩典」、「童話」，台鐵局運務處長劉雙火並以小喇叭吹奏「熄燈號」壓軸，晚間24點由杜微與馮輝昇協力將台北車站東二門牆上「交通部台灣鐵路管理局」的銘銜牌取下，象徵交通部台灣鐵路管理局畫下句點，正式交棒給「國營台灣鐵路股份有限公司」。
太魯閣事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」昨天發出聲明稿，預告今天將出席台鐵公司揭牌典禮，強調是見證家屬一路努力與血淚。
太魯閣的眼淚表示，台鐵百年老店的公司化議題，沸沸揚揚20幾年，但也總是無疾而終，直到普悠瑪事故發生，帶走18條人命，3年不到，再發生太魯閣事故，帶走他們49位親愛的家人，他們在最悲痛的時刻，成立「太魯閣的眼淚」，「台鐵組織改革」是四大訴求之一，希望透過台鐵公司化的組織變革讓顢頇的百年老店重生，更是安全改革的起點。
「太魯閣的眼淚」提醒台鐵、交通部乃至於蔡總統所帶領政府，這是台鐵邁向組織改造新起點、戮力重生開始，而不是改革終點，呼籲總統候選人應對鐵道安全議題有明確表態與立場，帶領台鐵安全改革。
台灣鐵路產業工會昨天給路員的一封信指出，公司化的這天終究還是到來，在2次重大事故，致使執政黨拋出公司化作為改革，但說白了員工都知道，這只是政府的藉口而已，公司化通過後做最多的不是安全改革、安全提升，而是政府完成責任切割、鬆綁土地與資產分配，以及組織改組，增加更多職位可以分配。
台鐵產工表示，推動改制的這一年，或許有人抱持的改變的期待，但等到最後安全改革最重要維修經費，政府最後只願意出一半、落實安全改革的員工，甚至還存有差別待遇，甚至不乏因為改制而離開的優秀師傅，也有一個站瞬間少了幾十人，連基本休假都出問題，也因如此產工發動2024春節依法休假連署。
台鐵產工提到，為了迎接公司化，台鐵可以把各種典禮跟改名搞得浩大，一時風光之下，卻連基本差勤系統都沒做好，因應改制的各種印章跟購票證明也沒出來，還要求員工穿著好制服，要煥然一新，但實際上長官依舊、決策思維依舊，公司化最需要煥然一新，顯然不是基層。產工將會繼續與各位走下去，做好工會的本分，在公司化衝擊下繼續捍衛員工權益。