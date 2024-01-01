2024首周運勢出爐！天蠍座爆貴人運　雙子座出現「很愛你的桃花」

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本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢不差，若有重要的事還要再等一下，不會那麼快，是有點美中不足的地方。工作上狀況不錯，多花一點時間；感情上升溫，只是進度慢一點。
🟡金牛座
本周運勢重點，日常。
這周若有事情要決定，避免太衝動、意氣用事。工作上小心衝動後的損失；感情上對方會蠻負責的喔。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周感情的部分，小心錯過有心人，對方是真心誠意的。工作上小心丟了好機會；感情上出現很愛你的桃花。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周若是狀況不佳，多努力一陣子，很快就有好消息。工作上好機會接踵而來；感情上進展的意外順利。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面狀況不佳，有意外機會，但是情況還是有點糟。工作上需要多擔待一點；感情上有小桃花，剛好合你眼緣。
🟡處女座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小人非常明顯，特別是跟你很熱絡、很主動的。工作上有小麻煩，該處理了；感情上小心爛桃花、對方隱瞞劈腿的事實。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周小心發完脾氣的後果，只能捲土重來了。工作上先專注眼前的事情吧！感情上慢慢培養桃花。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、感情部分都有好消息，而且你遇到的貴人偏多。工作上有好機會，或是別人願意幫忙、伸出援手；感情上出現主動型桃花。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周桃花運爆棚，有閃戀、大仁哥類型的桃花。工作上可能會拒絕好機會；感情上不乏桃花，只是你可能不太想要。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周對方能給的不多，或就是這樣了，可能會讓你不太滿意。工作上還是有不滿意的地方；感情上你的對象有可能退縮，可能是有點壓力。
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周運勢不穩定，反反覆覆，狀況比較多。工作上狀況不佳，麻煩較多；小心感情問題，以及爛桃花。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情。
這周要客觀一點，否則庸人自擾，容易錯過好機會。工作上其實狀況不錯，要多問旁人、專業人士的意見；感情上小心陷入自己的世界。
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