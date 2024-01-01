科目三創始者是他！高難度「完整版舞步」帥翻　眾嘆：被抖音玩壞

3波東北季風接力！1圖秒懂「2024第一週天氣」　最冷13度時間出爐

▲2024年第一週將有3波東北季風影響台灣，週三至週四氣溫最低將下探攝氏15至17度，局部空曠地區只有攝氏13至14度，是最冷的時段。（圖／記者陳明安攝）
▲2024年第一週將有3波東北季風影響台灣，週三至週四氣溫最低將下探攝氏15至17度，局部空曠地區只有攝氏13至14度，是最冷的時段。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

終於迎來2024年，今天元旦受到東北季風影響北部、東半部體感濕涼，中央氣象署提醒，除了元旦以外，週三至週四、下週日（1月7日）還各有一波東北季風影響，北部、東半部持續天涼微冷，中南部則是日夜溫差大，週三至週四氣溫最低將下探攝氏15至17度，局部空曠地區只有攝氏13至14度，是最冷的時段，不過近期並無太強的冷空氣侵台跡象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣風險分析師李至晟表示，元旦清晨雖然受東北季風影響氣溫較低，但白天開始東北季風就會減弱，迎風面北部、東半部因為雲量較多，高溫只有攝氏18至20度；中南部地區則可以回到攝氏20度以上，越往南越往內陸走氣溫越高，南部近山平地局部可以來到攝氏25度以上，日夜溫差相當大。

▲中央氣象署表示，未來一週共有3波東北季風報到，北部、東半部持續天涼微冷，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）
▲中央氣象署表示，未來一週共有3波東北季風報到，北部、東半部持續天涼微冷，中南部則是日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）
明（2）日東北季風持續減弱，週三又會短暫增強，這波東北季風和跨年夜的強度接近，週三至週四各地低溫將再次下探攝氏15至17度，局部空曠地區只有攝氏13至14度，除了迎風面降雨外，中層水氣也可能會為桃竹苗帶來短暫雨，後期回溫後，下週日東北季風再度增強，屆時北台灣明顯降溫，其它地區也漸漸轉涼，實際溫度有待觀察，北部、東部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。

李至晟提醒，隨著東北季風增強，顯著的境外污染南下，也因為水氣不多，「雨除作用」不明顯，跨年夜西半部不少地方空氣品質都亮起橙燈，目前隨著東北季風減弱，北部空品開始回到普通等級，但中南部的懸浮微粒還是偏多，加上清晨低溫使得大氣穩定，難以垂直擴散，最南邊的空氣品質甚至進一步亮起紅燈，在未來幾天濃度才會緩慢下滑，中南部的朋友近期外出請做好個人健康防護。

2024年首日最低溫13.3度！「白天防10級強風」　開工日天氣出爐

別被早上太陽騙！跨年夜變天「越晚越冷」　6地區飄雨看煙火

冬天最冷時段來臨！氣象署：明年1～2月還有寒流　全台降雨量偏多

2023天氣回顧／全球最熱1年！台灣氣溫史第6暖　颱風生成17個偏少

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選