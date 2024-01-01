3波東北季風接力！1圖秒懂「2024第一週天氣」 最冷13度時間出爐
終於迎來2024年，今天元旦受到東北季風影響北部、東半部體感濕涼，中央氣象署提醒，除了元旦以外，週三至週四、下週日（1月7日）還各有一波東北季風影響，北部、東半部持續天涼微冷，中南部則是日夜溫差大，週三至週四氣溫最低將下探攝氏15至17度，局部空曠地區只有攝氏13至14度，是最冷的時段，不過近期並無太強的冷空氣侵台跡象。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險分析師李至晟表示，元旦清晨雖然受東北季風影響氣溫較低，但白天開始東北季風就會減弱，迎風面北部、東半部因為雲量較多，高溫只有攝氏18至20度；中南部地區則可以回到攝氏20度以上，越往南越往內陸走氣溫越高，南部近山平地局部可以來到攝氏25度以上，日夜溫差相當大。
明（2）日東北季風持續減弱，週三又會短暫增強，這波東北季風和跨年夜的強度接近，週三至週四各地低溫將再次下探攝氏15至17度，局部空曠地區只有攝氏13至14度，除了迎風面降雨外，中層水氣也可能會為桃竹苗帶來短暫雨，後期回溫後，下週日東北季風再度增強，屆時北台灣明顯降溫，其它地區也漸漸轉涼，實際溫度有待觀察，北部、東部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
李至晟提醒，隨著東北季風增強，顯著的境外污染南下，也因為水氣不多，「雨除作用」不明顯，跨年夜西半部不少地方空氣品質都亮起橙燈，目前隨著東北季風減弱，北部空品開始回到普通等級，但中南部的懸浮微粒還是偏多，加上清晨低溫使得大氣穩定，難以垂直擴散，最南邊的空氣品質甚至進一步亮起紅燈，在未來幾天濃度才會緩慢下滑，中南部的朋友近期外出請做好個人健康防護。