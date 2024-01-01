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澤倫斯基新年演說　矢言報復俄國、讚烏克蘭人堅強

▲烏克蘭總統澤倫斯基發表新年致辭，矢言要在2024年對俄羅斯軍隊「發洩怒火」。（圖／翻攝澤倫斯基臉書）
▲烏克蘭總統澤倫斯基發表新年致辭，矢言要在2024年對俄羅斯軍隊「發洩怒火」。（圖／翻攝澤倫斯基臉書）

中央社

（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天在新年致辭中，矢言要在2024年對俄羅斯軍隊「發洩怒火」，他並說，隨著俄烏戰爭即將屆滿2年，烏克蘭在克服重大難題的能力已更為強大。

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綜合法新社和路透社報導，不到72小時前，俄羅斯對烏克蘭發動一連串飛彈和無人機攻擊，造成39人喪命；這是俄烏戰爭開打以來，最嚴重的襲擊行動之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在電視轉播的演說中表示：「明年，敵人將感受到國內掀起的憤怒風暴。」畫面中穿插烏克蘭火砲和戰鬥機的鏡頭。

但他在長達20分鐘的演說中，幾乎沒有直接提及前線局勢或6月迄今反攻行動的有限成果，也沒有談到持續自美國國會和歐洲聯盟取得軍事援助及其他物資所面臨的政治和外交困境。

澤倫斯基說，戰爭教會烏克蘭人抵禦俄羅斯攻擊並適應苦日子，包括停電、產業運作停擺和出口運輸受到威脅。

「2023年初時…我們克服了史上最艱難的冬季，這一點都不誇張。我們證明了烏克蘭人比寒冷和黑暗更堅強，比斷電和停電威脅更強大。」

澤倫斯基補充說，明年烏克蘭的軍火庫將有至少額外「100萬」架無人機，以及西方夥伴提供的F-16戰機。

他說：「我們的飛行員已經掌握了如何操縱F-16戰機，我們一定會在我們的天空中看見它們，如此一來，我們的敵人肯定能看到我們真正的怒火。」

這場戰爭從2022年2月一路打到今天，儘管厭戰跡象日增，澤倫斯基敦促他的西方盟友持續向基輔提供支持。

澤倫斯基在演說中警告：「烏克蘭人之強大，勝過任何陰謀，也勝過任何削弱全球團結和破壞我們盟友聯盟的企圖。」

儘管有著價值數十億美元的西方武器，烏克蘭2023年對俄軍發動的反攻行動並未取得重大突破。

與此同時，莫斯科加大了施壓前線，12月初占領烏東城鎮馬林卡（Marinka），並力爭控制東北部的庫皮揚斯克（Kupiansk）。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在新年演說中並未提及烏克蘭戰爭，比起去年，今年的演說明顯收斂。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1130101

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