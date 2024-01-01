▲台灣鼻咽癌發生率高！　「影像導引合併螺旋刀」擊敗重病鼻咽癌

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透過影像導引治療 合併螺旋刀技術耳鼻喉部廖立人主任與放射腫瘤科謝忱希主任召集頭頸癌多專科照護團隊，共同評估最佳的治療方案，並決定採用「前導化學治療合併同步性放化療方式」為治療策略，同時運用「影像引導合併螺旋刀技術」治療。針對鼻咽腫瘤區域，實施高劑量放射治療，並搭配每日放射治療前的影像引導調教技術，確認腫瘤位置，即時修正誤差，提高原發處腫瘤與轉移淋巴結消融控制率，降低周圍重要器官的傷害。
頭頸癌多專科照護 病情未轉移、未復發接受頭頸癌多專科照護團隊七周治療後，患者的腫大淋巴結及眼中雙影的情況完全消失。在過去五年，除了接受團隊照護，更積極參與復健課程，蔡先生的鼻咽內視鏡、磁振造影及人類疱疹病毒第四型病毒量等檢查均未顯示轉移或復發情形，腫瘤已經完全消失，鼻咽功能也恢復正常，蔡先生終於能夠取消健保卡上的重病註記，重返一般民眾身分。
鼻咽癌早期治癒佳 勿恐懼延誤就醫廖立人主任表示，鼻咽癌在早期的治愈率可達90%，但因初期無明顯症狀，患者容易忽略，確診時，多已進入中後期，其症狀可能有眼皮下垂、臉麻嘴歪、吞嚥困難或聲音沙啞等。廖主任提醒，若民眾出現鼻塞、鼻涕帶血絲、耳鳴或耳塞、不明原因的脖子腫塊不退、臉部麻痺、複視或頭痛等症狀，應盡快至耳鼻喉科就診，切勿延誤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60401
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