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NBA／詹姆斯砍全場最高34分無用　湖人109：129慘敗鵜鶘2連敗

▲湖人慘敗鵜鶘20分，詹姆斯轟全場最高34分無用。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人慘敗鵜鶘20分，詹姆斯轟全場最高34分無用。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA洛杉磯湖人今（1）日客場挑戰鵜鶘，儘管「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轟下全場最高的34分，但獨木難支，鵜鶘的先發5人得分都突破雙位數，Zion Williamson、Brandon Ingram合砍52分，帶領球隊在上半場就確立領先優勢，終場鵜鶘129：109擊敗湖人，讓湖人吞下2連敗。

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湖人在第一節就陷入落後局面，一度落後鵜鶘達雙位數，次節湖人得分幾乎落在詹姆斯身上，詹皇單節8投5中，攻下17分，同時2次助攻隊友，湖人該節攻下24分，全部都詹姆斯有關，半場打完湖人處於57：74大幅落後。

第三節湖人Austin Reaves6投5中，砍下13分，詹姆斯在該節已經得到30分，但依舊無法挽回落後局勢，以89：104落後鵜鶘。決勝節，鵜鶘穩住領先優勢，讓湖人無法扳回，最終鵜鶘就以129；109、20分差距拿下比賽勝利。

此戰鵜鶘先發5人得分上雙，Zion Williamson、Brandon Ingram分別攻下26分，CJ McCollum飆進6記三分球，貢獻22分；湖人方面，詹姆斯轟下全場最高的34分，Anthony Davis貢獻20分，替補上陣的Austin Reaves繳出20分。

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