NBA／綠衫軍雙星合砍49分 塞爾提克134：101痛宰馬刺喜迎6連勝
NBA波士頓塞爾提克今（1）日客場出戰聖安東尼奧馬刺，Jayson Tatum拿下25分，與攻下24分的Jaylen Brown聯手，率領「綠衫軍」以134：101擊敗馬刺，將連勝場次延續至6場。
記者路皓惟/綜合報導
這場比賽是東區第一名和西部爐主之間的對決，結果如預期般進行，塞爾提克從第一節就保持領先，Victor Wembanyama成為馬刺唯一亮點，第二節完成一次空中接力灌籃，隨後又投進三分球，追到個位數差距。
進入下半場，馬刺徹底崩盤，綠衫軍領先最多來到37分，直接為比賽定調，第四節比賽已經進入垃圾時間，綠衫軍讓主力提前休息，穩穩收下勝利。
塞爾提克Derrick White今日對陣前東家得到17分，Kristaps Porzingis先前因小腿受傷缺席，在缺陣一場比賽後於今日復出，貢獻14分和9個籃板，
此戰馬刺隊從未領先，在本賽季已有6場比賽落後至少35分。馬刺陣中以Devin Vassell拿下22分最多，狀元郎Victor Wembanyama貢獻21分和7個籃板，馬刺近8場比賽已輸掉了7場。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁