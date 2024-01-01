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MLB／大谷翔平再5轟超越松井秀喜　今年改寫亞洲最多轟紀錄不是夢

▲日籍二刀流球星大谷翔平旅美第7年累計171轟，今年首要目標改寫「酷斯拉」松井秀喜締造的日本最多轟紀錄。（圖／取自@ArashMarkazi推特）
▲日籍二刀流球星大谷翔平旅美第7年累計171轟，今年首要目標改寫「酷斯拉」松井秀喜締造的日本最多轟紀錄。（圖／取自@ArashMarkazi推特）

記者路皓惟/綜合報導

美職大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍二刀流大谷翔平，因右肘手術關係，新賽季將專注當打者。在2023年，大谷敲出44轟，成為首位贏得全壘打王的日本球員，也創造許多紀錄，而在新的2024年，他不僅有望超越松井秀喜，還有機會挑戰亞洲球員生涯最多轟紀錄。

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大谷目前在大聯盟累計敲出171轟，距離日本球員最多轟的松井秀喜（175轟）紀錄僅差5轟。從過往大谷開季的表現，2021年敲出8轟，2022年敲出4轟，2023年敲出7轟，若按照這樣的節奏，大谷很可能在4月就能打破松井的紀錄。

值得一提的是，松井秀喜在大聯盟花了10年時間才累計175轟，而大谷翔平可能在旅美第7個賽季就超越此紀錄。

從亞洲球員的角度來看，目前亞洲最多轟紀錄保持人是韓籍秋信守所締造的218轟，大谷相差47轟，而大谷過去單季最多擊出46轟，如果今年球季他能夠刷新個人單季最多轟，將能夠超越秋信守紀錄，改寫大聯盟亞洲最多轟。

此外，大谷距離日美通算1000安打只差23安打，距離大聯盟生涯100盜壘只差14次，日美通算100盜壘則只差1次，這些成就都是外界關注的焦點。

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