高雄跨年現場驚傳有人持刀？大批歌迷慌張四散、多人推擠跌倒

高市113年元旦升旗萬人揮舞國旗　陳其邁細數市政

▲高市府與高市議會今(1)日在文化中心共同舉辦113年元旦升旗典禮，由全國音樂比賽特優四維國小合唱團領唱，市長陳其邁、議長康裕成與民眾一起合唱國歌。（圖／高市府提供）
▲高市府與高市議會今(1)日在文化中心共同舉辦113年元旦升旗典禮，由全國音樂比賽特優四維國小合唱團領唱，市長陳其邁、議長康裕成與民眾一起合唱國歌。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府與高雄市議會於今(1)日在文化中心共同舉辦「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，以「萬物蓬勃 共進發展」為主題，由全國音樂比賽特優四維國小合唱團領唱，市長陳其邁、議長康裕成與民眾一起合唱國歌，現場發放國旗，近萬民眾開心揮舞國旗，高喊新年快樂！

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▲市長陳其邁、議長康裕成與民眾一起合唱國歌。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁、議長康裕成與民眾一起合唱國歌。（圖／高市府提供）
陳其邁也細數1年的市政表現包括去年天下雜誌公布最新的「永續幸福城市大調查」，高雄市從2019年六都最後一名，躍升為六都第一名，並在四個面向評比拿下第一，另外包括台積電在高雄設廠、捷運四線齊發、輕軌成圓、社會住宅由15,000戶朝向20,000戶為目標努力，都是大家共同努力的成果。

▲「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，以「萬物蓬勃 共進發展」為主題，祝大家新年快樂。（圖／高市府提供）
▲「高雄市各界慶祝中華民國113年元旦升旗典禮」，以「萬物蓬勃 共進發展」為主題，祝大家新年快樂。（圖／高市府提供）
今年的升旗典禮由高雄女中樂儀隊及中華藝術學校揭開序曲，以青春活力及鼓、旗、舞為典禮注入熱情與活力開場，接著由「十鼓擊樂團」用鼓聲結合笛聲，以磅礡氣勢帶來撼動人心的表演，每年的重頭戲，海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，進行精湛的陸戰槍法。同時，市府也特別邀請八一氣爆傷友一同參與升旗，並由市長陳其邁及議長康裕成帶領府會團隊與現場民眾一起升旗。

▲每年的重頭戲，海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，進行精湛的陸戰槍法。（圖／高市府提供）
▲每年的重頭戲，海軍陸戰隊樂儀隊在激昂的軍樂聲中，進行精湛的陸戰槍法。（圖／高市府提供）
議長康裕成表示，康裕成說，議會交出好的成績單，在性別平等、淨零碳排重要議題有所作為，也突破理性問政有多元聲音，希望不負市民所託為議會感到驕傲，祝福大家新年快樂。

▲今年的升旗典禮由高雄女中樂儀隊及中華藝術學校揭開序曲，陳其邁開心的與高雄女中同學玩自拍。（圖／高市府提供）
▲今年的升旗典禮由高雄女中樂儀隊及中華藝術學校揭開序曲，陳其邁開心的與高雄女中同學玩自拍。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，首先代表市民朋友特別感謝在最前線夙夜匪懈保家衛國、捍衛中華民國臺灣主權的國軍弟兄弟妹，夙夜匪懈、不畏險阻，用生命捍衛國家表達敬意。也感謝市議會過去一年理性問政、監督市府，大家攜手合作，與所有市民朋友共同努力，交出好的市政成績。

此外，陳其邁說，去年一整年高雄市辦了117場演唱會，帶來139萬人潮並創造45億的產值，從文化沙漠蛻變成文藝之都，吸引國內外旅客造訪旅遊，感受高雄人的熱情跟美麗的山海河景。在很多的艱難挑戰中，朝向疫後觀光、經濟各項市政建設復甦前進，期許今年能夠萬物蓬勃、共進發展；同時，民主政治就是透過一次又一次的選舉來檢驗、實踐對於國家的願景及理想，市府團隊將持續推動各項政策，帶領高雄邁向智慧、宜居、幸福、魅力的城市。

今年發放的5,000張一卡通紀念卡，由插畫家馬里斯設計，配合龍年，正面以龍為元素，背面以其他11生肖為主，以活潑亮麗的色彩，象徵龍身纏繞光芒，代表市府及議會合作帶動高雄新的一年萬物蓬勃，促進經濟發展，呈現充滿童趣且溫馨的圖畫，讓拿到的民眾直呼好可愛。

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