延續國慶熱情與場景 新北元旦升旗萬人唱國歌獨缺了他
新北市政府今（1）日上午舉辦元旦升旗典禮，延續去年底光輝的10月國慶熱情場景，上萬民眾、各單位、協會組織及國旗女孩踴躍到市民廣場參加，共同迎接嶄新的一年，唯一遺憾的是去年國慶日時新北市長侯友宜雖然請假仍有以「市民」身分出席，在選舉最後倒數時刻實在分身乏術，也讓現場民眾稍感遺憾，不過仍搶著與新北市副市長劉和然合影，一同感受元旦氛圍。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，回顧市政建設成果，無論是全齡化公園或特色共融遊戲場、運動據點、公共托育中心、公共化幼兒園、銀髮俱樂部、原住民文化健康站和社會住宅等，都繳出了亮麗的成績；也努力打造永續家園，翻轉五股垃圾山及推動新泰塭仔圳重劃區，加速地方建設，提高生活品質，還有近年捷運軌道建設三環六線、橋樑新建及改建、道路新闢及拓寬工程也陸續進行中，大幅提升新北市的交通網絡，藉由便捷的捷運路網，更方便在新北市就學、就業。
劉和然受訪時也說到表示，迎接2024，新的一年市長侯友宜指示市府團隊要有新的期許，只要對市民有利的市政建設要堅持做下去、與市民溝通建設與做法讓市政了解及建設順利推動、另外還有效率跟品質，不僅要如期還要如質完成，展現效率，市府團隊會秉持原則，好好為這塊土地做事。
新北市政府民政局長林耀長表示，活動與去年國慶升旗典禮時同樣請出長18公尺、寬12公尺的大國旗坐鎮，由200位新北市後備憲兵弟兄護旗，展現非凡氣勢，象徵新的一年也共同守護新北市，展現全民國防的堅定責任感，是新北市民及國軍強而有力的後盾。
林耀長說，今年板橋、中和、新莊、土城區公所與各團體齊聚市民廣場升旗，另有24行政區與市府同步升旗，方便市民就近參與，各區活動及升旗小物也極具特色，如淡水區公所在景色優美的金色水岸辦理，由淡江高中禮兵隊領旗，還有街舞表演，並呼應龍年，特別送出限量恐龍保溫杯。
五股區公所則於觀音山遊客中心廣場舉辦，安排原住民舞蹈慶祝元旦，蘆洲區公所邀幼兒園幼童領唱國歌，由客家傳統文化協會帶來動感舞步，並送出新北果菜市場白蘿蔔及蘋果組合，祝福大家平安好彩頭，吸引滿滿人潮參與。