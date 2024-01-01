2024年1月「4款遊戲大作」！《人中之龍8》打頭陣　林襄甜美出演

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📍預計上市日期：1月26日
📍平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S
《人中之龍8》本次以「雙主角」模式進行，分別是谷底翻身的男人「春日一番」，以及迎接生命最終挑戰的男人「桐生一馬」，在夏威夷激盪出精采的故事，總監橫山昌義分享，《人中之龍8》若完全跳過大量支線內容，主線線劇情也要花3至4天完成，建議玩家用看劇的方式，每天玩2至3小時就好。
此外，此次《人中之龍8》其中之一的小遊戲是「交友軟體」，SEGA 邀請在林襄出演，將以粉色北基尼搭配熱褲的外型出現在遊戲中，在「交友軟體」中，玩家可以設定個人檔案，並用各式聊天技巧獲得女生青睞和約會。
🟡《波斯王子：失落王冠》
📍預計上市日期：1月18日
📍平台：PC、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X/S
由育碧開發的《波斯王子：失落王冠》，故事背景為波斯的神話世界，玩家將化身為年輕戰士薩爾貢，身為「長生戰士」菁英團隊一員的他，將跟著團隊一起營救加桑王子，並在任務過程中探索「卡夫山」這片曾經美好、現在卻充滿敵意且受到詛咒的地方，薩爾貢和隊友將面對時間這個最危險的敵人，設法恢復世界的平衡。
🟡《最後生還者2：復刻版》
📍預計上市日期：1月19日
📍平台：PS5
《最後生還者2》是開發商頑皮狗2020年發布的遊戲，才經過3年多的時間就即將推出復刻版，將會大幅升級眾多效能與新增全新內容，包括圖像技術的升級、早期遭刪除的關卡設計「Lost Levels」、全新 Roguelike 模式「No Return」、PS5 DualSense 手把觸覺反饋、吉他自由演奏模式等。
🟡《鐵拳8》
📍預計上市日期：1月26日
📍平台：PC、PS5、Xbox Series X/S
萬代南夢宮娛樂旗下的《鐵拳》系列也將來到第八代，如此經典 3D 對戰格鬥遊戲不可錯過，《鐵拳8》將延續2017年故事，以「全力 x 破壞」為遊戲概念，提供32個角色、16個關卡，故事模式中，也將主線劇情以三島一八及風間仁之間的親子對決為主軸；此外，創造屬於自己的人像、與強大對手戰鬥的全新模式「Arcade Quest」更是一大特色。