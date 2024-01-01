李善均《寄生上流》老婆發聲了！沉默5天悼「記住你快樂模樣」
南韓影帝李善均因為不堪涉毒案壓力，去年底留下遺書後在車內尋短身亡，享年48歲，身後留下明星妻子田慧振和一雙兒子，於電影《寄生上流》演李善均老婆的曹如晶，沉默5天，今（1）日終於打破沉默，發聲悼念故友：「我永遠不會忘記，你總是讓每個人都開懷大笑的快樂模樣。」
記者楊穎軒／綜合報導
李善均和曹如晶在《寄生上流》飾演一對富豪夫妻，兩人有大尺度床戲，表演令人印象深刻，曹如晶選在李善均羽化安息後，在IG分享2020年與劇組參加奧斯卡頒獎典禮的合照，寫下：「我永遠不會忘記我們共同擁有的榮譽。我永遠不會忘記，你總是讓每個人都開懷大笑的快樂模樣。」
曹如晶向李善均承諾：「我會像哥哥一樣，成為一個優秀又溫暖的演員。」指自己會迎向新的一年，即便這不是快樂的一年，「讓我們好好努力吧！」網友留言：「我不知道李善均在世時是一個多麼好的人，讓同行業的人能夠聚集在一起悼念他...他是一位非常難得的人和演員」、「全世界都在為他的離世哭泣，心碎」、「我心好痛」！
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