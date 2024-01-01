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李善均《寄生上流》老婆發聲了！沉默5天悼「記住你快樂模樣」

▲《寄生上流》曹如晶（右）發文哀悼李善均。（圖／寄生上流劇照）
▲《寄生上流》曹如晶（右）發文哀悼李善均。（圖／寄生上流劇照）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓影帝李善均因為不堪涉毒案壓力，去年底留下遺書後在車內尋短身亡，享年48歲，身後留下明星妻子田慧振和一雙兒子，於電影《寄生上流》演李善均老婆的曹如晶，沉默5天，今（1）日終於打破沉默，發聲悼念故友：「我永遠不會忘記，你總是讓每個人都開懷大笑的快樂模樣。」

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▲▼《寄生上流》中，李善均發現車裡有司機遺留的女性內褲，表面故作生氣，事實上對此感到興奮，還要求跟太太上演一樣戲碼。（圖／Naver《寄生上流》劇照）
▲李善均（左）在《寄生上流》中，意外發現車裡有司機遺留的女性內褲，表面故作生氣，事實上對此感到興奮，還要求跟太太曹如晶上演一樣的戲碼。（圖／寄生上流劇照）
▲趙如晶發聲悼念李善均。（圖／翻攝自조여정 Cho Yeo Jeong IG）
▲曹如晶發聲追悼李善均。（圖／翻攝自조여정 Cho Yeo Jeong IG）
李善均和曹如晶在《寄生上流》飾演一對富豪夫妻，兩人有大尺度床戲，表演令人印象深刻，曹如晶選在李善均羽化安息後，在IG分享2020年與劇組參加奧斯卡頒獎典禮的合照，寫下：「我永遠不會忘記我們共同擁有的榮譽。我永遠不會忘記，你總是讓每個人都開懷大笑的快樂模樣。」

▲趙如晶（左一）、李善均（中）、崔宇植（右一）、朴明勳（後）3年前在奧斯卡典禮留影。（圖／翻攝自조여정 Cho Yeo Jeong IG）
▲曹如晶（左一）、李善均（中）、崔宇植（右一）、朴明勳（後）3年前在奧斯卡典禮留影。（圖／翻攝自조여정 Cho Yeo Jeong IG）
曹如晶向李善均承諾：「我會像哥哥一樣，成為一個優秀又溫暖的演員。」指自己會迎向新的一年，即便這不是快樂的一年，「讓我們好好努力吧！」網友留言：「我不知道李善均在世時是一個多麼好的人，讓同行業的人能夠聚集在一起悼念他...他是一位非常難得的人和演員」、「全世界都在為他的離世哭泣，心碎」、「我心好痛」！

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