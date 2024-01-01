周杰倫登CNN專訪！獻新年祝福給全球粉絲　演唱會門票難買說話了

CNN每年的新年特別節目「New Year's Eve Live」是一個備受期待的年度盛事，邀請全球知名嘉賓參與倒數迎接新的一年，內容涵蓋全球各地的新聞、體育、藝術、文化等，節目由亞洲打頭陣，主播Kristie Lu Stout與亞洲各城市的記者做連線報導，其間穿插名人訪談，周杰倫的國際影響力持續受到外媒重視，有線電視新聞網CNN特別邀約周杰倫參與今年的「New Year's Eve Live」，周杰倫也趁此機會為全球粉絲送上新年祝福。
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主播Kristie Lu Stout稱周杰倫「The King of Mandopop-Jay Chou」，最令Kristie Lu Stout感到好奇的是，周杰倫在歌手與藝術身分之間的轉換，周杰倫表示：「因為自己也當MV導演，想拍什麼就拍什麼，我的自主權很高，那我的媽媽也是美術老師，所以想把以前學到的東西放在我的MV裡，把從小學的古典音樂和現在的流行元素放在一起，這種反差就變成了『周式風格』，所以你們常會看到我把古典和現代的東西結合在一起，我覺得這種衝擊可能年輕人會覺得很特別、很有新鮮感，其實這些東西我是從一開始、很久以前開始做了。」