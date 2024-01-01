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周杰倫登CNN專訪！獻新年祝福給全球粉絲　演唱會門票難買說話了

▲周杰倫登CNN專訪，為全球粉絲捎去新年祝福。（圖／翻攝CNN）
▲周杰倫登CNN專訪，為全球粉絲捎去新年祝福。（圖／翻攝CNN）

記者吳雨婕／綜合報導

CNN每年的新年特別節目「New Year's Eve Live」是一個備受期待的年度盛事，邀請全球知名嘉賓參與倒數迎接新的一年，內容涵蓋全球各地的新聞、體育、藝術、文化等，節目由亞洲打頭陣，主播Kristie Lu Stout與亞洲各城市的記者做連線報導，其間穿插名人訪談，周杰倫的國際影響力持續受到外媒重視，有線電視新聞網CNN特別邀約周杰倫參與今年的「New Year's Eve Live」，周杰倫也趁此機會為全球粉絲送上新年祝福。

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主播Kristie Lu Stout稱周杰倫「The King of Mandopop-Jay Chou」，最令Kristie Lu Stout感到好奇的是，周杰倫在歌手與藝術身分之間的轉換，周杰倫表示：「因為自己也當MV導演，想拍什麼就拍什麼，我的自主權很高，那我的媽媽也是美術老師，所以想把以前學到的東西放在我的MV裡，把從小學的古典音樂和現在的流行元素放在一起，這種反差就變成了『周式風格』，所以你們常會看到我把古典和現代的東西結合在一起，我覺得這種衝擊可能年輕人會覺得很特別、很有新鮮感，其實這些東西我是從一開始、很久以前開始做了。」

▲▼周杰倫（上圖）、李毓芬IG粉絲超過800萬。（圖／翻攝自周杰倫、李毓芬IG）
▲▼周杰倫在CNN的跨年特別節目上，暢談演藝工作。（圖／翻攝自周杰倫、Dior提供）
▲周杰倫泰國開唱創紀錄，2場演唱會狂吸7萬人。（圖／Dior提供）
 
周杰倫也分享與佳士得拍賣行合作的感想，「因為自己曾經也是新人，剛出道是需要貴人幫助的，這些有才華的年輕人都是希望被大家看見的，所以這次策展時會想到當初得自己是需要幫助的。」主播談及周杰倫香港演唱會的盛況，周杰倫表示：「我知道有很多歌迷買不到票，我也覺得非常可惜，聽說外面的人也很多，我也聽到場外的大合唱，還有人坐在遊艇上面…」回顧2023年，周杰倫說：「我覺得是最忙也是最豐收的一年，拍了實境節目《周遊記》，自己的新歌單曲也出來了，為佳士得拍賣會策展，我覺得2023年真的是很多元化的一年。」周杰倫也透過CNN的鏡頭向全球粉絲獻上祝福：「在這邊祝福所有的觀眾朋友們，新年快樂！2024會更好！」


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