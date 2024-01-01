NBA／太陽三巨頭發威！KD砍31分、Beal高效25分 112：107勝魔術
NBA鳳凰城太陽隊「三巨頭」本季第4度合體，今（1）日主場迎戰奧蘭多魔術隊，Kevin Durant攻下31分，Bradley Beal13投10中，高效奪25分，帶領太陽以112：107擊敗奧蘭多魔術隊後，取得3連勝。
記者路皓惟/綜合報導
太陽隊在比賽開始不久就以16：9領先，受益於Beal攻下7分，迫使魔術隊提前叫暫停，太陽隊在第一節就以37：24領先，上半場太陽團隊命中率達到15-26，其中三分球命中率達到5成。儘管太陽隊一度有望擴大優勢，但魔術並未提前繳械，半場打完太陽以67：58領先。
太陽隊在上半場結束時，先發5人得分全數上雙，這是自2005年以來的隊史首次。第三節太陽一度領先達到16分，但魔術該節末段以21:8攻勢，又將分差縮小到2分，僅以87:89落後太陽。決勝節Durant挺身而出，並在比賽還剩下2分鐘時，重新將領先優勢擴大到兩位數，也為比賽奠定勝基。
本場比賽太陽三巨頭發威，Durant繳出3131分、5籃板、5助攻，Devin Booker貢獻21分、4籃板、5助攻，Beal拿下25分，團隊命中率高達5成。雖然魔術在籃板優於太陽，但太陽團隊一共11次抄截，魔術則僅有2次。
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